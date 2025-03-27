Türkiye’nin barış vizyonu Paris Zirvesi’nde yankılandı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris’te düzenlenen “Avrupa ve Ukrayna için Kalıcı Barış” zirvesine katıldı. Türkiye’nin savunma sanayisi, NATO üyeliği ve AB adaylığıyla Avrupa güvenliğinde kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, zirvede Avrupa’nın güvenliğinin ancak ortak bir dayanışma ile sağlanabileceği vurgulanırken, Türkiye’nin barışçıl çözüm çabalarına olan katkısı ön plana çıktı. Yılmaz, ABD’nin başlattığı ateşkes girişimini desteklediklerini ancak kalıcı ve kapsamlı bir barışın esas olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen "Avrupa ve Ukrayna için Kalıcı Barış" zirvesine katıldı. Toplantıda Avrupa'nın güvenliği, Ukrayna-Rusya Savaşı ve barış sürecine yönelik atılması gereken adımlar ele alındığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin hem NATO üyesi hem de AB adayı olarak Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin sahip olduğu diplomatik ve askeri kapasitenin önemine dikkat çekerek, zirvede ayrıca, ABD'nin başlattığı ateşkes girişimi ele alındığını, Türkiye'nin bu süreçte kalıcı barışa yönelik çabalarının bir kez daha ön plana çıktığını bildirdi.
TÜRKİYE SÜRECİN AYRILMAZ PARÇASI
Avrupa'nın güvenliği noktasında Türkiye'nin önemine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin NATO üyesi ve Avrupa Birliği (AB) adayı olarak savunma sanayisi ve diplomatik kapasitesiyle bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.
UKRAYNA'NIN YANINDA AVRUPA'DA ÖNEMLİ!
Zirvede Avrupa'nın güvenliğinin birlikte sağlanması gerektiği noktasında ortak bir vurgu yapıldığını belirten Yılmaz, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına katıldığını belirterek, toplantının sadece Ukrayna değil, "Avrupa'nın da güvenliği ve geleceği" açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.
KAPASİTEMİZ HERKESÇE BİLİNİYOR
Yılmaz, liderler düzeyinde 31 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının çok taraflı ve kapsamlı bir görüş alışverişine sahne olduğunu aktardı. Bu sürecin Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, "Türkiye olarak, sahip olduğumuz kapasite, savunma sanayimiz, diğer yetkinliklerimizle ve bir taraftan NATO üyesi bir ülke olarak diğer taraftan Avrupa Birliği'nin aday ülkesi olarak bu süreçlerde önemli bir konumumuz olduğunu herkes görüyor." ifadelerini kullandı.
KALICI ATEŞKES
ABD tarafından başlatılan ateşkes girişimini desteklediklerini kaydeden Yılmaz, "Ancak esas olan, kısmi ve geçici anlaşmalardan ziyade, daha kalıcı ve kapsamlı bir ateşkestir." dedi.
Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda diplomasiyle çözümü savunduğuna işaret eden Yılmaz, bu ateşkesin başarıya ulaşmasını temenni ettiklerini kaydetti.
Türkiye'nin daha önce Tahıl Koridoru Anlaşması ve esir takası sürecinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın, Sayın Zelenskiy ile hem de Sayın Putin ile çok iyi diyalogları var." diyerek, Türkiye'nin barış süreçlerinde yapıcı rolünü hatırlattı.
Toplantının verimli geçtiğini aktaran Yılmaz, "Sayın Macron'a bizi davet ettiği ve iyi bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
"ÇÖZÜM PERSPEKTİFİMİZİ ORTAYA KOYDUK"
Türkiye'nin bu süreci yakından izlemeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu çatışmalara nasıl baktığımızı ve çözüm perspektifimizi ortaya koyduk." diye konuştu.
Henüz ülkeler arasında tüm detaylar üzerinde tam bir mutabakat olmadığını dile getiren Yılmaz, zirvede "Avrupa'nın güvenliğinin birlikte sağlanması gerektiği noktasında ortak bir vurgu yapıldığını" sözlerine ekledi.
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