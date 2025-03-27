Rusya’nın en zengin iş insanlarından Moşkoviç tutuklandı

Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zengin iş insanları arasında yer alan Moşkoviç aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Meşçanskiy mahkemesinde görüldü.



Büyük ölçekli dolandırıcılıkla suçlanan Moşkoviç, hakkındaki suçlamaları reddetse de mahkeme, Moşkoviç'in 2 ay süreliğine tutuklanmasına hükmetti.

356 MİLYON DOLAR DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYOR



Rusya'nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro'nun kurucusu Moşkoviç, Batılı ülkelerin yaptırımlarının ardından şirketteki payını yüzde 50'inin altına düşürmüştü.



Rus basınında yer alan haberlerde, Moşkoviç'in "Solneçniye Produkti" adlı şirketin satın alınma sürecinde yaklaşık 30 milyar rublelik (yaklaşık 356 milyon dolar) dolandırıcılık yapmakla suçlandığı öne sürülüyor.



Moskova Borsası'nda işlem gören Rusagro'nun hisseleri gelişmenin ardından dün yüzde 19,5, bugün de yüzde 14 değer kaybetti.