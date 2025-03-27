Çin’den ABD’nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi kararına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta gümrük tarifelerinin ABD'nin kendi sorunlarını çözmesine yardımcı olmayacağını belirtti.



ABD'nin tarife kararına öncelikle büyük ticaret ortaklarının tepki gösterdiğine dikkati çeken Sözcü Guo, "Ticaret ve tarife savaşlarının kazananı olmaz. Hiçbir ülke gümrük tarifeleriyle kalkınıp refaha ulaşamaz." dedi.



Guo, ABD'nin tarifelerinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin altını oyduğunu ve tüm ülkelerin halklarının ortak çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi dün imzalamıştı.



Trump'ın kararına Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Japonya gibi dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin bulunduğu ülkeler tepki göstermişti.



Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.