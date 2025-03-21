21 Mart 2025, Cuma
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İngiltere şokta! O havalimanı kapatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 09:29
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İngiltere şokta! O havalimanı kapatıldı

Dünyanın en yoğun havalimanlarından olan Londra'daki Heathrow Havalimanı, şehirde yaşanan bir trafo merkezindeki yangın ve ardından gelen elektrik kesintisi nedeniyle 21 Mart 2025 gece yarısına kadar kapatıldı.

Londra'daki Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın ve ardından yaşanan kesinti nedeniyle bugün gece yarısına kadar hizmet veremeyecek.

Havalimanından yapılan açıklamada, havalimanını besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının "önemli bir elektrik kesintisine" neden olmasının ardından havalimanının bugün gece yarısına kadar kapatıldığı belirtildi.

Elektrik kesintileri nedeniyle Heathrow Havalimanı'nda gece yarısına kadar uçuşlar iptal edildi. (DHA)Elektrik kesintileri nedeniyle Heathrow Havalimanı'nda gece yarısına kadar uçuşlar iptal edildi. (DHA)

Tüm yolculara havalimanına seyahat etmemelerinin tavsiye edildiği açıklamada, "Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59'a kadar kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Londra'da bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle şehrin büyük bölümü elektriksiz kaldı. (Reuters)Londra'da bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle şehrin büyük bölümü elektriksiz kaldı. (Reuters)

TRAFO YANGINI ŞEHRİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI
Heathrow Havalimanı'nın kapatılması, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda evin elektriksiz kalmasının ardından gerçekleşti.

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