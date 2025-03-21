ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a satışı onaylanan gelişmiş silahların tahmini maliyetinin 100 milyon dolar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Önerilen satış, Suudi Arabistan Krallığı'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirecek ve diğer güdümlü füze sistemlerine göre çok daha az hasar riskiyle hedeflere hassas bir şekilde müdahale etme yeteneği kazandıracak" denildi.