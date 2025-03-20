Pentagon’dan geri vites: Jackie Robinson’un askeri hikayesi yeniden yayında

ABD'de siyahilere ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle bilinen Jackie Robinson (Arşiv)



ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Negro Lig Beyzbol Müzesi'nin Başkanı Bob Kendrick de Robinson'un askerlik görevinin sadece beyzbol tarihini değil aynı zamanda Amerikan toplumunu da değiştirdiğine dikkati çekti.



Kendrick, "Jackie ile ilgili bilgilerin temizlenmesi umarım eninde sonunda düzeltilir.." ifadesini kullandı.



İkinci Dünya Savaşı sırasında orduda görev yapan Robinson'un hikayesi gelen tepkiler üzerine öğleden sonra tekrar erişime açıldı.



PENTAGON'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan, Pentagon Sözcüsü John Ullyot, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Robinson gibi "kahramanları" ırk, cinsiyet ya da etnik köken gibi özellikler üzerinden değerlendirmediklerini sadece vatanseverlikleri ve ülkelerine yaptıkları hizmetler üzerinden takdir ettiklerini söyledi.



Ullyot, DEI programlarının birlik ve uyumu bozduğunu, askeri hizmetlerin esas görevi olan savaşma yeteneğini engellediğini ifade etti.



DEI içerikli paylaşımların tüm platformlardan kaldırılması yönündeki talimata hızla uyulmasından memnun olduklarını açıklayan Ullyot, içeriklerin doğrudan ya da yanlışlıkla kaldırıldığı nadir durumlarda ise ilgili birimlere talimat vererek durumun düzeltilmesini sağladıklarını belirtti.