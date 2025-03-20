İran’dan Almanya ve İngiltere’ye uyarı: Temsilcileri Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran devlet televizyonunun haberinde, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi ve İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.



Haberde, Dışişleri Bakanlığı Kadın İşleri ve İnsan Hakları Genel Müdürü Furuzende Vedieti'nin, bakanlığa çağrılan Avrupalı diplomatlara İran'ın itirazlarını ileterek, "bu ülkelerin İran halkına baskı yapmak için insan haklarını kötüye kullanmasını kınadığı" belirtildi.



Vedieti'nin, Alman ve İngiliz diplomatlara, bu ülkelerin Gazze'de soykırım ve savaş suçları işleyen İsrail'e desteğini hatırlatarak, "insan haklarını savunacak pozisyonda olmadıklarını" aktardığı kaydedildi.



Avrupalı diplomatlar da İran'ın itirazlarını ülkelerine ileteceklerini bildirdi.

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