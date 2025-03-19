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Suriye’de İsrail bombardımanı: Askeri noktalar hedef alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.03.2025 01:50
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Suriye’de İsrail bombardımanı: Askeri noktalar hedef alındı

Suriye’de karışıklık yaratarak bölgeyi kaosa sürükleme planını dahilinde katliamlarına devam eden katil İsrail ordusu şimdi de gözünü Suriye topraklarına dikti. Suriye’nin Humus ilinde devrik Baas rejiminden kalma askeri noktaların hedef alındığı belirtilen olayda amaç, bölgede savunma dengelerini değiştirmek ve Suriye’yi daha da istikrarsız hale getirmek olarak yorumlanıyor.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Humus ilinde bulunan Şemsin ve Şinşar beldelerindeki askeri noktaları hedef aldı. Hava saldırısında kayıp olup olmadığı henüz bilinmezken, Suriye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Şinşar bölgesinde Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu biliniyor. İsrail'in saldırıları, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Suriye’de İsrail bombardımanı: Askeri noktalar hedef alındı Suriye’de İsrail bombardımanı: Askeri noktalar hedef alındı Suriye’de İsrail bombardımanı: Askeri noktalar hedef alındı
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