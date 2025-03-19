Suriye’de İsrail bombardımanı: Askeri noktalar hedef alındı

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Humus ilinde bulunan Şemsin ve Şinşar beldelerindeki askeri noktaları hedef aldı. Hava saldırısında kayıp olup olmadığı henüz bilinmezken, Suriye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Şinşar bölgesinde Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu biliniyor. İsrail'in saldırıları, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, gelişmeler yakından takip ediliyor.