NASA astronotları 9 ay sonra dünyaya döndü!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) teknik bir arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya döndü. Yaklaşık 17 saat süren dönüş yolculuğunda astronotlara, NASA'dan Nick Hague ve Rus kozmonot Alexander Gorbunov da eşlik etti. Kapsül, Florida açıklarına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

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Wilmore ve Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in geliştirdiği yeni Starliner kapsülüyle ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'da meydana gelen teknik arızalar nedeniyle dönüşleri defalarca ertelendi. NASA, güvenlik nedeniyle kapsülün boş olarak dünyaya dönmesini kararlaştırdı ve iki astronot ISS'de mahsur kaldı.

Yaklaşık 9 aylık gecikmenin ardından, Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta SpaceX'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı. ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca istasyonda kalan astronotlardan eğitim aldıktan sonra görevlerine başladı.

NASA ve Boeing, Starliner'ın yaşadığı teknik arızalar üzerinde çalışmalarına devam ederken, SpaceX'in başarılı kurtarma operasyonu astronotları güvenli bir şekilde Dünya'ya ulaştı

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