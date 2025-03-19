Rusya Ukrayna hattında gerilim! Ateşkes başlamadan bitti mi? Trump'tan açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası Moskova ve Kiev'den karşılıklı saldırı bildirimleri geldi. Dün uzlaşılan ateşkesin akıbeti belirsizliğini korurken merakla beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Trump, telefonda bir araya geldi. Trump, yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 'Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz.' dedi.
Rusya-Ukrayna arasındanki ateşkes sürecini görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı. Trump, "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.
TRUM: ENERJİ VE ALTYAPIDA ATEŞKES İÇİN MUTABIK KALDIK
Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.
Başlayan görüşmeye ilişkin Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino X hesabından yaptığı yazılı açıklamda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptıkları telefon görüştüklerini belirtti.
"ATEŞKESE İLİŞKİN TÜM DETAYLAR ELE ALINACAK"
Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm detayların ele alındığı ifade edildi.
Rusya ve Ukrayna, çarşamba günü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Donald Trump'a Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik saldırıları durduracağını söylemesinden sadece birkaç saat sonra, sivil hedefleri ve altyapıyı da içeren hava saldırıları düzenlemekle birbirlerini suçladı.
Reuters'ın aktardığına göre Putin, Trump tarafından talep edilen ve daha önce Ukrayna tarafından kabul edilen 30 günlük tam ateşkesi onaylamayı reddetti. Putin, enerji altyapısına yönelik saldırılarda sınırlı bir duraklamaya onay vereceğini söyledi ve bu daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
ÇOK SAYIDA SALDIRI
Her iki savaşan taraf da gece boyunca çok sayıda drone saldırısı olduğunu açıkladı. Ukrayna bölge yetkilileri, kuzeydoğu Sumy bölgesinde ve başkenti çevreleyen bölgede evlerin vurulduğunu ve saldırıların güneydeki demir yollarını besleyen elektrik sistemini vurduğunu söyledi. Rus yetkililer, güney Rusya'da bir petrol terminalinin vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.
YARALANANLAR OLDU
Sumi'de ise bölge yetkilileri, Rus insansız hava aracı saldırılarının iki hastaneye de zarar verdiğini, yaralanan olmadığını ancak hastaların ve hastane personelinin tahliye edilmesini zorunlu kıldığını bildirdi.
Kiev bölgesinde yetkililer 60 yaşında bir adamın yaralandığını söyledi. Başkent yakınlarındaki hasarın çoğu, polisin hava saldırılarının 18 özel ev, 20 daire, 19 araç, iki dükkan ve bir kafeyi tahrip ettiğini veya hasara uğrattığını söylediği Bucha bölgesindeydi.
ZELENSKIY TRUMP GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptıkları telefon görüşmesi devam ediyor.
Görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Putin'in sözleri gerçeklerle çelişiyor ve Rusya henüz savaşı sona erdirmeye hazır değil. Bu savaşı kazanacağız. Bugün Trump ile görüşeceğim." değerlendirmesinde bulunmuştu, söz konusu görüşme başladı.
PUTİN: KURSK'TAKİ BOZGUNU TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlerin Kursk bölgesindeki faaliyetlerinin detaylı şekilde soruşturulacağını belirterek, "Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlamak üzere." dedi.
Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Başsavcıları Toplantısı'nda konuştu.
Rus yasalarına göre Kursk'taki Ukraynalı birliklerin ve yabancı paralı askerlin terörist olarak tanımlandığına işaret eden Putin, "İşledikleri suçlar açığa çıkarılmalı, kayda geçirilmeli ve iyice araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.
Putin, Kursk'taki duruma ilişkin olarak da "Son dönemde bir dizi hızlı, oldukça cüretkar ve etkili operasyon gerçekleştirdik. Ordumuz, Kursk'taki düşman birliklerinin bozgununu tamamlanmak üzere." dedi.
Ukraynalı askerlerin 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.
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