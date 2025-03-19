Rusya Ukrayna hattında gerilim! Ateşkes başlamadan bitti mi? Trump’tan açıklama geldi

Rusya-Ukrayna arasındanki ateşkes sürecini görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı. Trump, "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.

TRUM: ENERJİ VE ALTYAPIDA ATEŞKES İÇİN MUTABIK KALDIK

Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Başlayan görüşmeye ilişkin Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino X hesabından yaptığı yazılı açıklamda ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ve ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptıkları telefon görüştüklerini belirtti.

"ATEŞKESE İLİŞKİN TÜM DETAYLAR ELE ALINACAK"

Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından bugün Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ateşkes müzakerelerine ilişkin tüm detayların ele alındığı ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna, çarşamba günü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Başkan Donald Trump'a Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik saldırıları durduracağını söylemesinden sadece birkaç saat sonra, sivil hedefleri ve altyapıyı da içeren hava saldırıları düzenlemekle birbirlerini suçladı.

Reuters'ın aktardığına göre Putin, Trump tarafından talep edilen ve daha önce Ukrayna tarafından kabul edilen 30 günlük tam ateşkesi onaylamayı reddetti. Putin, enerji altyapısına yönelik saldırılarda sınırlı bir duraklamaya onay vereceğini söyledi ve bu daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

ÇOK SAYIDA SALDIRI

Her iki savaşan taraf da gece boyunca çok sayıda drone saldırısı olduğunu açıkladı. Ukrayna bölge yetkilileri, kuzeydoğu Sumy bölgesinde ve başkenti çevreleyen bölgede evlerin vurulduğunu ve saldırıların güneydeki demir yollarını besleyen elektrik sistemini vurduğunu söyledi. Rus yetkililer, güney Rusya'da bir petrol terminalinin vurulduğunu ve yangın çıktığını söyledi.