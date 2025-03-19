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İtalya'da 1 euroya ev satışı başladı! Sadece 2 şartı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 09:38 Güncelleme: 19.03.2025 09:39
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İtalya’da 1 euroya ev satışı başladı! Sadece 2 şartı var

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Penne kasabası, nüfus kaybını önlemek amacıyla 1 euroya ev satışı başlattı. Satın alanların, üç yıl içinde restorasyon yapmayı taahhüt etmesi ve 2 ila 5 bin euro depozito ödemesi gerekiyor. Tadilat tamamlanınca depozito iade edilecek.

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde Adriyatik kıyısı ile Gran Sasso Dağları arasında yer alan Penne kasabası, 1 euroya satılan evleriyle dikkat çekiyor.

CNN International'ın haberine göre nüfus kaybını durdurmak ve terk edilmiş yapıların değerlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan projede, alıcılardan üç yıl içinde restorasyon yapmaları bekleniyor. Ayrıca, 2 ila 5 bin euro arasında değişen bir depozito ödemeleri gerekiyor; tadilat tamamlanınca bu tutar geri veriliyor.

Penne Belediye Başkanı Petrucci, ev sahiplerine yenileme sürecinde rehberlik edecek mimar ve uzmanlardan oluşan bir ekip sağlandığını belirtti. Küçük ve orta büyüklükteki bir evin temel tadilat maliyetinin ise yaklaşık 20 bin euro olduğu ifade ediliyor.

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İtalya’da 1 euroya ev satışı başladı! Sadece 2 şartı var İtalya’da 1 euroya ev satışı başladı! Sadece 2 şartı var İtalya’da 1 euroya ev satışı başladı! Sadece 2 şartı var
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