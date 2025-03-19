Avrupa’ya Suriye pusulası: Türkiye’den kıtaya yol haritası

Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani aile fotoğrafı çektirdi. (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDE NET TAVIR

Yılmaz, Suriye'de uzun vadede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için terör unsurlarının tamamen temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda, Şam yönetiminin YPG ile vardığı mutabakatın eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgedeki dengeleri tehdit ettiğini belirten Yılmaz, bu saldırgan tavrın son bulması gerektiğini ifade etti.