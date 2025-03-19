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Avrupa'ya Suriye pusulası: Türkiye'den kıtaya yol haritası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 09:27 Güncelleme: 19.03.2025 10:01
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Avrupa’ya Suriye pusulası: Türkiye’den kıtaya yol haritası

Avrupa Birliği’nin geleneksel hale gelen Suriye konferansında bu yıl da kritik mesajlar verildi. Türkiye, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki mutabakatın tam anlamıyla uygulanması gerektiğini vurgularken, İsrail’in saldırgan tutumuna da son verilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği'nin her yıl düzenlediği ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Brüksel Konferansı, "geçiş sürecinin başarıya ulaşması için gereken adımlar" temasıyla toplandı. Suriye, bölgedeki diğer ülkeler ve Avrupa'dan temsilcilerin yanı sıra uluslararası kuruluşların da katıldığı konferansta Türkiye'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet temsil etti.

Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı başladı. Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da katıldı. (AA)Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı başladı. Konferansa, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da katıldı. (AA)

YILMAZ: YAPTIRIMLAR TAMAMEN KALDIRILMALI

Konferansta konuşan Yılmaz, Suriye'de istikrarın sağlanabilmesi için ekonomik güvenliğin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Geri dönüşlerin teşvik edilmesi adına kapsamlı yeniden inşa projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, ülkede ekonomik fırsatlar yaratılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı başladı. Konferansa, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani de katıldı. (AA)Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı başladı. Konferansa, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani de katıldı. (AA)

Türkiye'nin, son dönemde getirilen bazı muafiyetleri olumlu karşıladığını ancak bunların yeterli olmadığını belirten Yılmaz, yaptırımların tamamen kaldırılmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani aile fotoğrafı çektirdi. (AA)Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı devam ediyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani aile fotoğrafı çektirdi. (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDE NET TAVIR

Yılmaz, Suriye'de uzun vadede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için terör unsurlarının tamamen temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda, Şam yönetiminin YPG ile vardığı mutabakatın eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgedeki dengeleri tehdit ettiğini belirten Yılmaz, bu saldırgan tavrın son bulması gerektiğini ifade etti.

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Avrupa’ya Suriye pusulası: Türkiye’den kıtaya yol haritası Avrupa’ya Suriye pusulası: Türkiye’den kıtaya yol haritası Avrupa’ya Suriye pusulası: Türkiye’den kıtaya yol haritası
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