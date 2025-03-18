Rusya'da savaş helikopteri düştü! Mürettebat hayatını kaybetti
Rusya'nın Leningrad bölgesinde 'Mi-28' tipi savaş helikopteri eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mi-28" tipi savaş helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
KURTULAN OLMADI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mi-28 tipi savaş helikopteri, planlı eğitim uçuşu esnasında Leningrad bölgesinde ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
MÜHİMMATSIZ UÇUŞ!
Helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi. Açıklamada, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.