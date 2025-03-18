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Rusya'da savaş helikopteri düştü! Mürettebat hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 21:01
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Rusya’da savaş helikopteri düştü! Mürettebat hayatını kaybetti

Rusya'nın Leningrad bölgesinde 'Mi-28' tipi savaş helikopteri eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde "Mi-28" tipi savaş helikopterinin eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

KURTULAN OLMADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mi-28 tipi savaş helikopteri, planlı eğitim uçuşu esnasında Leningrad bölgesinde ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

MÜHİMMATSIZ UÇUŞ!

Helikopterin mühimmatsız uçuş yaptığı kaydedilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi. Açıklamada, olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı aktarıldı.

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Rusya’da savaş helikopteri düştü! Mürettebat hayatını kaybetti Rusya’da savaş helikopteri düştü! Mürettebat hayatını kaybetti Rusya’da savaş helikopteri düştü! Mürettebat hayatını kaybetti
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