İsrailli esirlerin ailelerden terör devleti hükümete çağrı: Müzakere masasına geri dön

Yaşamını yitiren İsrailli bazı esirlerin yakınları, Kudüs'te bir araya gelerek düzenledikleri basın açıklamasında, Netanyahu hükümetinden Gazze Şeridi'ne bugün başlattığı saldırıları derhal durdurması talebinde bulundu.

İsrailli esirler Channah Peri'nin kızı ve Nadav Pepplewell'in kız kardeşi Ayelet Svatitzky, 7 Ekim'de annesi ve abisinin Gazze'ye götürüldüğünü belirterek, Hamas'la varılan anlaşma sayesinde annesine kavuşabildiğini ancak abisinin yaşamını yitirmiş olduğunu öğrendiğini belirtti.

Gazze'de tutulan diğer İsrailli esirler için henüz çok geç olmadığını belirten Svatitzky, "Hepsini (İsrailli esirler) geri getirmenin tek yolu bir anlaşmadır. Lütfen diğer ailelerin benimkiyle aynı kaderi yaşamasına izin vermeyin. Hala zaman var. Hala kurtarılacak hayatlar var. Hadi hepsini eve getirelim." dedi.

Noam Peri ise babası Chaim Peri'nin esaret altında öldüğünü belirterek,"Tıpkı tüm bu aylar boyunca bir anlaşma beklerken ölen diğer birçok kişi gibi, o da sağ salim eve dönebilirdi." dedi.

Ateşkes ve esir takası anlaşması olmadan geçen her gün, masum hayatların tehlikede olduğunu belirten Peri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok esir hala hayatta, ancak acı çekiyorlar ve zaman tükeniyor. Boşa harcanan her an, yaşam ile ölüm arasındaki fark olabilir. Başkan Trump, birçok aileyi yeniden bir araya getirmede zaten önemli bir rol oynadı ve şimdi bir anlaşma sağlamak için onun liderliğine ve dünyanın acil eylemine ihtiyacımız var. Esirler bekleyemez. Çok geç olmadan ateşkese dönmeli, müzakerelere devam etmeli ve onları eve getirmeliyiz."

"DERHAL MÜZAKERE MASASINA GERİ DÖNMELİYİZ"

Yaşamını yitiren İsrailli esir Itay Svirsky'nin kız kardeşi Merav Svirsky de Gazze'ye saldırıların sürdürülmesinin daha fazla İsrailli esirin yaşamına mal olacağını vurguladı.

Hamas'la Kasım 2023'te varılan anlaşma sonrası serbest bırakılan ancak daha sonra yaşamını yitiren Hanna Katzir'in kızı Carmit Palty-Katzir, ailesinden pek çok ismin zamanında bir anlaşmaya varılmadığı için bugün hayatta olmadığını söyledi.

Katzir, "Eğer zamanında bir anlaşma olsaydı, istemeyerek de olsa mümkün olan en ağır bedeli ödeyen aileler olarak, farklı bir gerçeklik yaşayabilirdik. Savaşın sona ermesi karşılığında tüm esirlerin geri döneceği kapsamlı bir anlaşmaya varmak için müzakere masasına geri dönmeliyiz." açıklamasında bulundu.

SERBEST BIRAKILAN İSRAİLLİ ESİRDEN SALDIRILARIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI ÇAĞRISI

Gazze'den esir takasıyla serbest bırakılan İsrailli esirlerden Yarden Bibas ise İsrail'in Gazze'ye saldırılara başladığını duyurmasıyla orada olduğu zamanlara döndüğünü ve etrafında İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan patlamaları hatırladığını söyledi.

Bibas, karısı ve çocuklarının Gazze'de öldürüldüğünü hatırlatarak askeri saldırıların esirlerin hayatını tehlikeye attığını ve onları ancak bir anlaşmanın döndürebileceğini, saldırıların bir an önce durması gerektiğini kaydetti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.