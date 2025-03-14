Tacikistan-Kırgızistan uçak seferleri yaklaşık 4 yıl aradan sonra yeniden başladı

Kırgızistan Havalimanları AŞ Basın Sözcüsü Alena Khomenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tacikistan havayolu şirketi Somon Air'e ait Duşanbe'den kalkan uçağın, Manas Uluslararası Havalimanı'na başarıyla iniş yaptığını bildirdi.İki ülke arasında sınır anlaşmazlığı yüzünden yaşanan silahlı çatışmanın ardından Kırgızistan'ın Tacikistan vatandaşlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Duşanbe-Bişkek arasındaki uçuşlar Mayıs 2021'de durdurulmuştu.Kırgız makamları, Haziran 2021'de hava sınırı da dahil olmak üzere Tacikistan ile olan sınırı (gümrük kapıları) resmen kapatmıştı.Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün imzaladığı sınır anlaşmasının ardından 14 Mart'ta Duşanbe-Bişkek-Duşanbe uçak seferlerinin başlayacağını açıklamıştı.