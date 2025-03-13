Ukrayna’dan Türkiye ile serbest ticarete onay: Stratejik ortaklık derinleşiyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcilerini Kiev'de kabul ettiğini belirten Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada stratejik ortaklık açısından Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylayacaklarını bildirdi.

TÜRK İŞ DÜNYASININ UKRAYNA'DA OLMASI ÖNEMLİ

Yapılan toplantıya ilişkin konuşan Zelenskiy, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin neticesinde düzenlendiğini aktardı. Zelenskiy, "Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemli." ifadesini kullandı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Zelenskiy görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı tesis etme yönündeki çabaları, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı tipten insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde işbirliği imkanları ve Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİK GARANTİ ORTAKLARINDAN GÖRÜYORUZ"

Zelenskiy, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik garanti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.