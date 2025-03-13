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Trump John D. Caine'i Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 06:17
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Trump John D. Caine’i Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, emekli Hava Kuvvetleri Komutanı John D. Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, Trump'ın emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caine'i Genelkurmay Başkanlığına resmen aday gösterdiği belirtildi.

Caine, 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan terör saldırıları sırasında başkent Washington'u korumakla görevlendirilen Hava Kuvvetleri pilotları arasında yer aldı.

Ardından Orta Doğu'da görev yapan Caine, 2021-2024 yıllarında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) çalıştı.

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