Suriye Acil Durum Görev Gücü dezenformasyonları kınadı!

SETF, X sosyal medya hesabından Suriye'nin sahil bölgelerinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Suriye hükümetinin dini azınlıkları sistematik olarak hedef aldığına ilişkin yanlış iddialarla ülkedeki mezhepsel sorunları körüklemeyi amaçlayan dezenformasyonlardan derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu iddiaların asılsız olduğunun altı çizilen açıklamada, "Hükümet tarafından mezhepçi şiddet eylemi gerçekleştirilmemiştir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet olayları kontrolsüz silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilirken, güvenlik güçleri sivillerin korunması ve düzenin yeniden tesis edilmesi için önemli rol oynamıştır."

Devrik Beşşar Esad rejimini destekleyen gruplar ve bazı medya kanalları tarafından körüklenen bu haberlerin gerçekleri çarpıttığına işaret edilen açıklamada, bu tür haberlerin ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesini engellediği belirtildi.

Açıklamada, "SETF tüm tarafları itidalli davranmaya ve kışkırtmalara karşı temkinli olmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Ülkede adalet ve güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalara destek verildiğine değinilen açıklamada, her türlü şiddet olayı ve dezenformasyonlar kınandı.

SURİYE'NİN SAHİL BÖLGESİNDEKİ OPERASYON

Devrik rejim unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Şiddetli çatışmalarda taraflardan yüzlerce kişi ölürken, çok sayıda sivil de hayatını kaybetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkılmasını istemiş, güvenlik güçlerini sivillerin güvenliği konusunda uyarmıştı.

Suriye hükümeti, güvenlik güçlerinin olası ihlallerinin tespiti ve sorumluların yakalanması için soruşturma komitesi kurmuştu.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.