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Fransız basınından Türkiye savunmasına övgü! Başkan Erdoğan'a dikkat çektiler: Avrupa'nın savunması Ankara'dan geçiyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 13:39 Güncelleme: 13.03.2025 14:01
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Fransız basınından Türkiye savunmasına övgü! Başkan Erdoğan’a dikkat çektiler: Avrupa’nın savunması Ankara’dan geçiyor

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri bağlamında askeri harcamaların artırılması ve özerk bir Avrupa savunması inşası tartışmalarının yoğunlaştığı dönemde Fransız basını, askeri anlamda dışa bağımlılığını önemli oranda azaltan Türkiye'den övgüyle bahsetti.

Fransız BFMTV kanalının "Avrupalıların savunması Ankara'dan mı geçiyor" başlıklı haberinde, Başkan Erdoğan'ın liderliğine dikkat çekilerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk ordusunun dışa bağımlılığının yüzde 70'den yüzde 30'a indiği ve bunun ABD'ye askeri olarak bağımlı Avrupalıları imrendirecek" bir gelişme olduğu belirtildi.

Haberde, Brüksel-Ankara ilişkilerinin yeknesaklık içinde olmadığı ve Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında özellikle Birliğe üyelik konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğu aktarılarak, "Avrupa savunmasının Türkiyesiz olamayacağı" tartışmaya açıldı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

"TÜRKİYE 180'DEN FAZLA ÜLKEYE..."

Türkiye'nin son yıllarda askeri kapasitesini güçlendirme adına kat ettiği ilerlemeye değinilen haberde, Türk savunma sanayinin yerli ürünlerinin 180'den fazla ülkeye ihraç edildiği, bu ülkeler arasında Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkelerinin de bulunduğu dile getirildi.

Ayrıca, Türkiye'den çok sayıda ülkeye ihraç edilen askeri ekipmanlar arasında "dünyaca ünlü" Bayraktar TB2 insansız hava uçaklarının da yer aldığı vurgulandı.

Foto: AAFoto: AA

TÜRKİYE İTTİFAKIN EN BÜYÜK İKİNCİSİ ORDUSU

Financial Times'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Avrupa ülkelerini savunma politikalarında Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya çağırdığı yönündeki iddiası da haberde gündeme getirildi.

Haberde, kıta güvenliği açısından önemli bir aktör olan Türkiye'nin, ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil." sözlerine yer verildi.

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