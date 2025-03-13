Fransız basınından Türkiye savunmasına övgü! Başkan Erdoğan’a dikkat çektiler: Avrupa’nın savunması Ankara’dan geçiyor

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TÜRKİYE İTTİFAKIN EN BÜYÜK İKİNCİSİ ORDUSU



Financial Times'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Avrupa ülkelerini savunma politikalarında Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya çağırdığı yönündeki iddiası da haberde gündeme getirildi.



Haberde, kıta güvenliği açısından önemli bir aktör olan Türkiye'nin, ABD'den sonra ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu hatırlatıldı.



Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil." sözlerine yer verildi.