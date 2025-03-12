ABD-Ukrayna zirvesinde karar çıktı! Zelenskiy’den ateşkes açıklaması: Rusya reddederse ABD’ye güveniyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz (AFP)

RUSYA ATEŞKESİ REDDEDERSE ABD'YE GÜVENİYORUZ

Suudi Arabistan'daki görüşmede tüm kritik konuların ele alındığını belirten Zelenskiy, "Genel olarak, ABD tarafı Ukrayna'nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atmaya hazır olduğunu göstermesini istedi. Ukrayna bu isteği gösterdiğinde, ABD desteği yenileme sözü verdi ve bunu yaptı. Bu nedenle bunu olumlu bir sonuç olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin "son derece yapıcı" geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, "Ardından, Avrupalı ortaklarımız da savaşın bitmesi için attığımız ciddi adımları desteklediklerini açıkladı. 'Top artık Rusya'nın sahasında' dediler. Dolayısıyla, Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya diğer baskı araçları, ABD'nin Rusya ile diyaloğuna bağlı olacak. Doğru anladıysam, bu adımlar 'güç yoluyla barış' anlamına gelecek" dedi.

Zelenskiy, "Eğer Ruslar, ABD'nin önerisini tıpkı bizim yaptığımız gibi, ne eksik ne fazla kabul etmeye hazır olduklarını gösterirlerse, buna uygun kararlar alınacak. Ancak hazır değillerse, ABD'nin vaat ettiği adımları atacağını umut ediyoruz" dedi.