ABD-Ukrayna zirvesinde karar çıktı! Ukrayna 30 günlük ateşkese hazır | Kremlin'den ilk açıklama
Ukrayna ile ABD arasında değerli mineral anlaşmasının imzalanması için taraflar Suudi Arabistan'da bir araya geldi. Dünyanın gözü bu görüşmeye çevrilirken ABD, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden 3 yıllık savaşında 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Ateşkes teklifinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Top artık Rusya'da derken Başkan Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, 'Tango için iki kişi gerekir.' dedi. Kremlin'in ilk açıklaması ise 'Acele etmek istemiyoruz.' oldu.
Ukraynalı ve ABD'li yetkililer , Kiev güçlerinin Moskova'ya bugüne kadarki en büyük insansız hava aracı saldırısını başlatmasının ardından, Rusya ile savaşı sona erdirmenin bir yolunu bulmak için Salı günü Suudi Arabistan'da görüşmelere başladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.
"Ukrayna çıkarlarının korunması, savaşın sona erdirilmesine yönelik net bir vizyon, Amerikan ortaklarımızla etkili bir şekilde çalışacağız." ifadesini kullandı.
ABD-UKRAYNA ZİRVESİNDEN ATEŞKES ÇIKTI
ABD, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD istihbarat paylaşımı ve silah sevkiyatını derhal yeniden başlatacak.
Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından iki taraf ayrıca Ukrayna mineralleri konusunda "en kısa sürede" bir anlaşma yapmayı kabul etti, bildiri yayınlandı.
"TOP ARTIK ONLARIN SAHASINDA"
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile ateşkes teklifini Rusya'ya ileteceklerini belirterek, "Top artık onların sahasında" dedi.
KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: ACELE ETMEK İSTEMİYORUZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirterek "Biz acele etmek istemiyoruz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor." diye konuştu.
TRUMP VE PUTIN GÖRÜŞECEK Mİ?
ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. ABD ile iletişim kurmak için mevcut kanallar bunu oldukça kısa sürede yapmayı mümkün kılıyor." değerlendirmesini yaptı.
"ÖNCE ABD TARAFINI DİNLEMEMİZ GEREKİYOR"
Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, "Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.
ABD ile Rusya arasında yakın zamanda bir görüşme planlandığı bilgisini paylaşan Peskov, görüşmenin hangi yetkililerin arasında yapılacağına yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Rus ordusunun son dönemde Kursk bölgesinde hızlanan ilerleyişine ilişkin konuşan Peskov, "Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk bölgesinde başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolü altındaki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.
ZELENSKİY'DEN 30 GÜNLÜK ATEŞKES İÇİN İLK AÇIKLAMA
Zelenskiy paylaştığı görüntülü mesajda, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi. Söz konusu toplantıyı olumlu olarak nitelendiren Zelenskiy, görüşmede birçok önemli ayrıntının ele alındığını aktardı.
Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes önerdiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu öneriyi kabul ediyor, biz bunu olumlu buluyoruz. Böyle bir adım atmaya hazırız ve ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." diye konuştu.
Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti.
Zelenskiy mesajında, "Ukrayna barışa hazır. Rusya'nın da savaşı durdurma ya da savaşa devam etme yönündeki isteğini göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"ZELENSKİY'İ GERİ BEYAZ SARAY'A DAVET EDECEĞİM"
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi.
Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz." dedi.
İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, "Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." değerlendirmesini yaptı.
Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt verdi.
TRUMP: TANGO İÇİN İKİ KİŞİ GEREKİR
ABD Başkanı Trump gelişmeler üzerine bu hafta aracağını söylediği Putin ve ateşkes için, "tango yapmak için iki kişi gerekir" dedi.
UKRAYNA MADEN ANLAŞMASINI İMZALAYACAK MI?
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, pazartesi günü Cidde'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev ile yapılacak görüşmelerin, Ukrayna'nın barışa ulaşmak için taviz vermeye istekli olup olmadığını ölçmek açısından önemli olacağını söyledi.
Rubio, "Ukrayna'nın tutumunu anlamamız ve ne tür tavizler vermeye istekli olduklarına dair genel bir fikre sahip olmamız gerekiyor, çünkü her iki taraf da taviz vermediği sürece ateşkes sağlanamayacak ve savaş sona ermeyecek." dedi.
Ancak Ukrayna'nın ilk etapta Suudi Arabistan'daki görüşmede ABD ile maden anlaşmasını imzalamayacağı ancak ateşkese ilişkin bazı şartlarını öne sürmesi bekleniyor.
ABC'ye konuşan üst düzey Ukraynalı yetkili "ABD ile düzenlenen görüşmelerde kısmi ateşkes önereceğiz. Ateşkesin zamanı ve çerçevesi henüz belli değil." dedi.
2022'deki işgalden bu yana Kiev'in başlıca müttefiki olan ABD, Donald Trump yönetimiyle savaş politikasını altüst etti ve Ukrayna'ya baskı uygulayarak askeri yardımı ve Kiev'le istihbarat paylaşımını durdurdu.
PUTIN VE WITKOFF GÖRÜŞECEK Mİ?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Suudi Arabistan'daki ABD-Ukrayna zirvesi sonrası Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği iddia edildi.
Amerikan Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Witkoff'un, Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen ABD-Ukrayna zirvesinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceği öne sürüldü.
ARDINDAN BAE'YE GİDECEK: MASADA GAZZE VAR
Platformun haber kaynaklarına göre dün ABD'nin Miami eyaletinden ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye doğru yola çıkan Witkoff'un, hafta içinde BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.
Witkoff'un daha sonra Gazze'de olası yeni ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakereler için Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi ve ziyaret kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi öngörülüyor.
PUTIN GÖRÜŞMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Axios'un haberinde Witkoff'un 13 Mart'ta ise Moskova'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceği belirtildi.
Katar'daki müzakerelerin durumu ile Putin'in programına bağlı olarak Witkoff'un seyahat planında değişiklik olabileceği bildirildi.
Witkoff ile Putin'in olası görüşmesinin, ABD ve Ukrayna yetkililerinin, Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmayı hedefleyen zirve sonrasına denk gelecek olması dikkati çekti.
İKİNCİ GÖRÜŞMESİ OLARAK KAYDA GEÇECEK
Görüşmenin gerçekleşmesi halinde bu, Witkoff'un Putin ile ikinci görüşmesi olarak kayda geçecek.
Witkoff, 2021'den bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ve 11 Şubat'ta salıverilen ABD vatandaşı Marc Fogel'in serbest bırakılması müzakereleri kapsamında, şubatta Moskova'ya giderek Putin ile görüşmüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki konuları görüşmek üzere, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının başladığını bildirmişti.
KIEV'İN MOSKOVA SALDIRILARI
Rus yetkililer, Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik en büyük insansız hava aracı saldırısını bir gecede gerçekleştirdiğini , en az 91 insansız hava aracı konuşlandırdığını, en az bir kişinin öldüğünü, yangınların çıktığını, havaalanlarının kapatıldığını ve düzinelerce uçuşun rotasının değiştirildiğini söyledi.
Moskova'ya göre Rusya üzerinde 337 insansız hava aracının düşürüldüğü saldırının zamanlaması, Kiev'in Rus füze saldırılarının ardından hâlâ büyük saldırılar düzenleyebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Cumartesi günü bu saldırılardan birinde en az 14 kişi hayatını kaybetmişti.
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