Terör devleti Suriye'ye hava saldırısı! Bomba yağdırdılar
İşgalci israil bölgedeki kanlı saldırılarına her geçen bir yenisini ekliyor. Terör ordusu gözünü diktiği Suriye'de saldırılarını artırdı. Son olarak ülkenin güneyinde yer alan Dera ili kırsalı hedef alındı. İşgal uçakları Dera ilindeki 17 noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilindeki birçok askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi.
BOMBA YAĞDIRDILAR
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, Dera ili kırsalındaki Cebeb ve İzra'da bulunan 12. Tugay ve 89. Alay'a saldırdı. Saldırıda, 17 hava saldırısı yapılarak askeri teçhizatların hedef alındığı öğrenildi.
DEVRİLEN REJİMİ FIRSAT BİLDİLER
Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.
SURİYE'DE ADIM ADIM İŞGAL
Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
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