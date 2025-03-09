09 Mart 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Suriyelilere seyahat özgürlüğü! Hükümet duyurdu

Suriyelilere seyahat özgürlüğü! Hükümet duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 16:05 Güncelleme: 09.03.2025 16:07
ABONE OL
Suriyelilere seyahat özgürlüğü! Hükümet duyurdu

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Baas rejimi döneminde Suriyeliler hakkında çıkarılan seyahat yasaklarının kaldırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamaya göre, devrik Baas rejimi döneminde ordu, güvenlik güçleri, Ulusal Güvenlik Ofisi ve Baas Partisinin Suriyeliler hakkında çıkardığı 5 milyon 164 bin 440 seyahat yasağı bildirimi iptal edildi.

Bu bildirimler, rejim döneminde haklarında gözaltı, müracaat veya zorunlu ve yedek askerlik hizmeti kararı bulunanlara yönelik çıkarıldı.

Göç ve Pasaport İdaresi, ilgili kararın uygulanması için görevlendirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriyelilere seyahat özgürlüğü! Hükümet duyurdu Suriyelilere seyahat özgürlüğü! Hükümet duyurdu Suriyelilere seyahat özgürlüğü! Hükümet duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör