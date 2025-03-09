ABD’den Irak açıklaması: Yaptırımların dışında

Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Atvan el-Atvani'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Rubinstein ve Atvani, Bağdat'ta bir araya geldi.



Açıklamada, ikilinin, ABD'nin Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyeti iptal etmesini görüştüğü kaydedildi.



Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatı için verilen muafiyet süresinin sona ermesi konusundaki endişeleri dile getiren Atvani, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatının durmasının özellikle yaz aylarında ulusal elektrik şebekesinin çökmesine neden olacağını ve bunun halk için felaketle sonuçlanacağını belirtti.



ABD Maslahatgüzarı Rubinstein de doğal gaz ithalatının yaptırımlar kapsamında olmadığını belirterek iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek kalıcı çözümler bulma yönünde çaba gösterileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?



ABD yönetiminin, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği belirtilmişti.



Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmemesi ihtimaline karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini söylemişti.