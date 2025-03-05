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Zelenskiy’ye Avrupa’dan tam destek! Scholz’dan ‘sarsılmaz dayanışma’ mesajı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 18:04
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Zelenskiy’ye Avrupa’dan tam destek! Scholz’dan ‘sarsılmaz dayanışma’ mesajı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin canlı yayında yaptığı kavganın ardından Avrupa’dan Zelenskiy’e tam destek mesajları gelmişti. Akabinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Zelenskiy’i telefonda arayarak 'Ukrayna'da adil bir barış' hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu, Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının süreceğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda konuşarak görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı. Hebestreit iki liderin, Ukrayna'daki askeri ve insani durumu değerlendirerek, 'Ukrayna'da adil bir barış' hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

SARSILMAZ DAYANIŞMA SÜRECEK

Scholz görüşmede, Zelenskiy'nin en kısa sürede müzakerelere başlama isteğini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının süreceğini belirtti. İki lider, ateşkesin bir an önce başlaması ve Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik rolünün önemine dair mutabık kaldı.

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