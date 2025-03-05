Maye Musk Air Force One’da! Elon Musk’ın annesinin yolculuğu ortalığı karıştırdı

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BAŞKANLIK UÇAĞI YOLCULUĞU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Maye Musk'ın Air Force One ile yaptığı yolculuk, kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Bazıları, bu yolculuğun Trump ve Musk arasındaki yakın ilişkiye işaret ettiğini söylerken, bazıları ise milyarder bir ailenin devlet imkanlarından faydalanmasını etik bulmuyor.

Elon Musk'ın son dönemde ABD hükümetiyle yakın temasları ve özel davetlere katılması, teknoloji ve siyaset arasındaki bağları bir kez daha gündeme getirdi. Ancak bir gerçek var ki, Maye Musk yalnızca "Elon Musk'ın annesi" değil, kendi başına bir ikon ve iş dünyasında güçlü bir figür olarak ön plana çıkıyor.