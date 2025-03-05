Maye Musk Air Force One’da! Elon Musk'ın annesinin yolculuğu ortalığı karıştırdı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın annesinin Başkan Donald Trump'la birlikte Air Force One'da yaptığı yolculuk Amerika'nın gündemine bomba gibi düştü. Elon'ın oğullarından X torunuyla kameralara yakalanan Maye Musk'ın Başkan'ın uçağında yaptığı konforlu yolculuk kamuoyunda gündem olurken Maye geçmişiyle de dikkat çekiyor. Peki milyarder Musk'ın annesi, oğlundan da önce ünlü olan Maye kim? İşte ayrıntılar...
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu Florida'daki Mar-a-Lago'dan Beyaz Saray'a dönerken, yanında teknoloji dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Elon Musk da vardı. Ancak yolculuğa damga vuran isim, Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk oldu. Başkanlık uçağı Air Force One'a binen Maye Musk, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Bazı kullanıcılar, bu durumu "sıradan bir aile gezisi" olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştı. Demokrat stratejist Chris Jackson, Elon Musk ve ailesinin başkanlık uçağını özel araçları gibi kullandığını belirterek tepki gösterdi.
Vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen Air Force One'daki bu özel yolculuk, kamuoyunda tartışma yarattı.
BAŞKANLIK UÇAĞI YOLCULUĞU ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Maye Musk'ın Air Force One ile yaptığı yolculuk, kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Bazıları, bu yolculuğun Trump ve Musk arasındaki yakın ilişkiye işaret ettiğini söylerken, bazıları ise milyarder bir ailenin devlet imkanlarından faydalanmasını etik bulmuyor.
Elon Musk'ın son dönemde ABD hükümetiyle yakın temasları ve özel davetlere katılması, teknoloji ve siyaset arasındaki bağları bir kez daha gündeme getirdi. Ancak bir gerçek var ki, Maye Musk yalnızca "Elon Musk'ın annesi" değil, kendi başına bir ikon ve iş dünyasında güçlü bir figür olarak ön plana çıkıyor.
FENOMEN BİR ANNE: OĞLUMDAN ÖNCE BEN ÜNLÜYDÜM
Maye Musk'ın hayat hikayesi, onu sadece "Elon Musk'ın annesi" olmaktan çok daha fazlası yapıyor. Genç yaşlarında modellik yapmaya başlayan Maye, zaman içinde moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Vogue, Time gibi dünya çapındaki dergilerin kapaklarında yer aldı, Beyonce'nin klibinde rol aldı ve 69 yaşında CoverGirl'ün en yaşlı yüzü oldu.
Güney Afrika'da doğup büyüyen Maye Musk, 15 yaşında modelliğe başladı ve 1969 yılında Miss South Africa güzellik yarışmasının finalistleri arasına girdi.
1970 yılında Errol Musk ile evlendi, ancak 10 yıl süren evlilikleri olaylı bir şekilde sona erdi. Boşandıktan sonra üç çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kaldı ve hayatını yeniden inşa etti.
KANADA'DA MÜCADELE DOLU YILLAR
1989 yılında çocuklarıyla birlikte Kanada'ya taşınan Maye Musk, burada zorlayıcı bir başlangıç yaptı. Aynı anda beş farklı işte çalışarak hem ailesini geçindirdi hem de kariyerine devam etti. Beslenme uzmanlığı ve diyetisyenlik yapan Musk, aynı zamanda Toronto Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.
İKİ OĞLUNU BUGÜNLERE GETİREN O CÜMLE
Oğulları Elon ve Kimbal Musk, ilk teknoloji girişimleri Zip2'yu kurduklarında, onlara maddi ve manevi destek sağladı. Elon'un yüksek telefon faturalarına yetişemeyince Kimbal'a "İşini bırak ve kardeşinle çalış" dedi. Bu öneri, iki kardeşin bugünkü teknoloji devleri arasına girmesine zemin hazırladı.
MAYE MUSK'IN ÇOK YÖNLÜ HAYATI: 14 TORUNU VAR
Modellik kariyerine hız kesmeden devam eden Maye Musk, 2022 yılında Sports Illustrated'ın kapağında yer alarak "kapağa çıkan en yaşlı model" unvanını kazandı. Aynı zamanda sağlıklı yaşam üzerine kitaplar yazdı ve dünya çapında ilham veren konuşmalar yaptı.
OĞLUNA TOZ KONDURMUYOR: KEŞKE DÜNYA ANLAYABİLSE...
14 torunu olan Maye Musk, sosyal medyada sık sık torunlarıyla paylaşımlar yapıyor. Oğlu Elon Musk için "Keşke dünya onun ne kadar iyi niyetli olduğunu anlayabilse" diyen Maye, oğlunun tüm çalışmalarının insanlık için olduğunu savunuyor.
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