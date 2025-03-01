01 Mart 2025, Cumartesi
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Vatikan Papa'nın sağlık durumunu açıkladı! Doktorlar temkinli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.03.2025 18:13
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Vatikan Papa’nın sağlık durumunu açıkladı! Doktorlar temkinli

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dünkü bronkospazm krizi ve solunumunun buna bağlı kötüleşmesinin ardından geceyi sakin geçirdiği, başka bir kriz yaşamadığı ama durumun karmaşıklığının sürdüğü bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, dün yaşadığı bronkospazm krizinin ardından geceyi sakin geçirdiği ve başka bir kriz yaşamadığı bildirildi. Ancak doktorlar, Papa'nın sağlık durumundaki karmaşıklığın sürdüğünü belirtiyor.

VATİKAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Vatikan kaynakları, basınla paylaştıkları bilgide, Papa'nın dünkü solunum krizinin ardından durumunun stabil seyrettiğini, ateşinin bulunmadığını ve geceyi dinlenerek geçirdiğini duyurdu. Doktorların temkinli yaklaşımlarını koruduğu ve hastalığın seyrini yakından takip ettikleri vurgulandı.

16 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Şubat ayının başında şiddetli bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan 88 yaşındaki Papa, çift taraflı zatürre teşhisiyle yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor. Vatikan, dün akşam yaptığı açıklamada, Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum fonksiyonlarının desteklenmesi için mekanik ventilasyon uygulandığını belirtmişti.

(Foto: AA) (Foto: AA)

DOKTORLAR SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
İtalyan basını, Papa'nın tıbbi durumunun hâlâ karmaşık olduğunu ve hastalığın seyrine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü yazdı. Doktorlar, solunum sisteminin iyileşmesini sağlamak için uygulanan tedavilere olumlu yanıt alındığını ancak sürecin dikkatle yönetildiğini ifade etti.

Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Vatikan Papa’nın sağlık durumunu açıkladı! Doktorlar temkinli Vatikan Papa’nın sağlık durumunu açıkladı! Doktorlar temkinli Vatikan Papa’nın sağlık durumunu açıkladı! Doktorlar temkinli
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