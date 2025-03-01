Vatikan Papa’nın sağlık durumunu açıkladı! Doktorlar temkinli

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, dün yaşadığı bronkospazm krizinin ardından geceyi sakin geçirdiği ve başka bir kriz yaşamadığı bildirildi. Ancak doktorlar, Papa'nın sağlık durumundaki karmaşıklığın sürdüğünü belirtiyor.

VATİKAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Vatikan kaynakları, basınla paylaştıkları bilgide, Papa'nın dünkü solunum krizinin ardından durumunun stabil seyrettiğini, ateşinin bulunmadığını ve geceyi dinlenerek geçirdiğini duyurdu. Doktorların temkinli yaklaşımlarını koruduğu ve hastalığın seyrini yakından takip ettikleri vurgulandı.

16 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Şubat ayının başında şiddetli bronşit teşhisiyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan 88 yaşındaki Papa, çift taraflı zatürre teşhisiyle yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor. Vatikan, dün akşam yaptığı açıklamada, Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum fonksiyonlarının desteklenmesi için mekanik ventilasyon uygulandığını belirtmişti.