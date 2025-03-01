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Reunion Adası'nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.03.2025 18:04
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Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Reunion Adası’nı vuran Garance Kasırgası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle 180 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı. Bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Reunion Adası, Garance Kasırgası'nın yıkıcı etkileriyle sarsıldı. Saatte 155 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle 180 binden fazla kişinin elektriksiz, 170 binden fazla kişinin ise temiz susuz kaldığı belirtildi.

Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur

Şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sonucu birçok yol devrilen ağaçlar nedeniyle kapanırken, bazı yollar ise sular altında kaldı. Kasırganın Ocak 2024'te 4 kişinin ölümüne neden olan Belal Kasırgası'ndan daha güçlü olduğu vurgulandı.

Adada yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Fransa'nın bir diğer denizaşırı toprağı olan Mayotte Adası'ndan ve anakara Fransa'dan yaklaşık 200 itfaiyeci ve sivil yardım görevlisinin bölgeye gönderileceği duyuruldu.

Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur

Dün Reunion'u vuran Garance Kasırgası, adada büyük hasara yol açarken, çok sayıda araç sel sularına kapıldı. Bölgedeki yetkililer, halkı dikkatli olmaya ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaya çağırdı.

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Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur
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