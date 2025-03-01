Reunion Adası’nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur

Şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sonucu birçok yol devrilen ağaçlar nedeniyle kapanırken, bazı yollar ise sular altında kaldı. Kasırganın Ocak 2024'te 4 kişinin ölümüne neden olan Belal Kasırgası'ndan daha güçlü olduğu vurgulandı.

Adada yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Fransa'nın bir diğer denizaşırı toprağı olan Mayotte Adası'ndan ve anakara Fransa'dan yaklaşık 200 itfaiyeci ve sivil yardım görevlisinin bölgeye gönderileceği duyuruldu.