Reunion Adası'nda kasırga dehşeti: Yollar kapandı, binlerce kişi mağdur
Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Reunion Adası’nı vuran Garance Kasırgası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle 180 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, yollar sular altında kaldı. Bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.
Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Reunion Adası, Garance Kasırgası'nın yıkıcı etkileriyle sarsıldı. Saatte 155 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle 180 binden fazla kişinin elektriksiz, 170 binden fazla kişinin ise temiz susuz kaldığı belirtildi.
Şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sonucu birçok yol devrilen ağaçlar nedeniyle kapanırken, bazı yollar ise sular altında kaldı. Kasırganın Ocak 2024'te 4 kişinin ölümüne neden olan Belal Kasırgası'ndan daha güçlü olduğu vurgulandı.
Adada yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Fransa'nın bir diğer denizaşırı toprağı olan Mayotte Adası'ndan ve anakara Fransa'dan yaklaşık 200 itfaiyeci ve sivil yardım görevlisinin bölgeye gönderileceği duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar
- Konya akşam ezanı saat kaçta? Konya’da sahur, iftar ve teravih vakitleri
- Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları
- Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar
- Ankara 2025 imsakiyesi: Sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri belli oldu!
- İstanbul'da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri
- Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri
- Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı
- Az önce deprem nerede oldu? Ege’de deprem! 28 Şubat 2025 son dakika
- 28 Şubat 2025 Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi PDF indir
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?