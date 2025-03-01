ABD Savunma Bakanı hava saldırıları kurallarının hafifletildiğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Donald Trump yönetiminin askeri baskınlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiği yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada doğruladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump yönetiminin askeri operasyonlar ve hava saldırılarına ilişkin kuralların hafifletildiğini açıkladı.
Hegseth, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, CBS News'ün konuya dair haberini alıntılayarak "Doğru" ifadesini kullandı. Haberde, politika değişikliğinden haberdar olan ancak isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, yeni düzenlemenin komutanlara hedef seçimi konusunda "daha fazla serbestlik" tanıyacağını belirtmişti.