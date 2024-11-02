ABD Orta Doğu’daki katliama ortak olmaya devam ediyor! İsrail’e ek askeri güç gönderilecek

ABD İsrail'e destek olmak amacıyla Orta Doğu'ya ek askeri yardımda bulunacağını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak, "caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması" amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirildi.

TAKVİYE GELECEK AY BAŞLAYACAK



Bu güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu hareketlerin, ABD'nin gelişen ulusal güvenlik tehditlerini karşılamak amacıyla kısa sürede dünya çapında konuşlandırma yeteneğini gösterdiği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca bu konuşlandırmaların, kısa süre önce İsrail'e yerleştirilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra Pentagon'un Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı bildirildi.



DAHA ÖNCE DE DESTEK OLMUŞTU

Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.