Uzayda mahsur kalan astronotların son mesajı yayınlandı!

Geçtiğimiz yıl NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, Boeing'in Starliner uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle UUİ'de beklenenden daha uzun süre kaldı. Geri dönüş için 5 Haziran'da fırlatılan Starliner, istasyona başarıyla kenetlense de helyum sızıntısı ve itici roket arızası nedeniyle dönüş uçuşu iptal edildi. Bunun üzerine kesin dönüş, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştirilmek üzere 2025 yılı Şubat ayına ertelendi. 9 aydır UUİ'de mahsur kalan astronotlar, sağlık durumlarına ilişkin endişelere yanıt verdi.

GERİ DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANDI

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) 9 aydır mahsur kalan astronotlar ABD televizyonuna konuştu. Astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, mart ayında SpaceX uzay aracıyla dünyaya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti.

Butch Wilmore, "Siyasi nedenlerle terk edildiğimizi duymadım. Bildiklerime göre bunun doğru olması pek mümkün değil" dedi.