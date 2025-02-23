Zelenskiy'den "istifaya hazırım" mesajı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini ancak ABD'ye Başkan Trump'ın savunduğu miktarda bir borçları bulunmadığını söyledi. Zelenskiy "Ukrayna'Nın NATO üyeliği karşılığında devlet başkanlığından istifa etmeye hazırım" dedi.

Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenskiy, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24'ünün ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

ABD YARDIMI

ABD'ye Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti.

Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.

"SAVAŞ SONA ERMELİ" VURGUSU

Zelenskiy, asıl amacın Putin'i savaşın sıcak aşamasını sona erdirmeye zorlamak olduğunu vurguladı. Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın kendisine yönelik "diktatör" ifadesine ilişkin, bundan rahatsızlık duymadığını çünkü kendisinin bir "diktatör" olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, ülkesinde sıkıyönetimin sona ermesinin ardından seçim yapılacağını vurgulayarak, "Benim için en önemlisi Ukraynalıların benim hakkımda ne düşündüğü." ifadesini kullandı.

20 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Zelenskiy, bunların değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Zelenskiy, ülkesinde Starlink'in kapatılmasının doğru olmayacağını, bu imkan olmadan zorlanacaklarını dile getirdi.