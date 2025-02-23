Erbil petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimi ile anlaştı

rak Federal Petrol Bakanlığı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında petrol anlaşması sağlandı. IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki bakanlık arasında yürütülen iletişim ve koordinasyon sonucunda, IKBY petrolünün mevcut miktarlar çerçevesinde ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Bakanlık açıklamasında, "ihracat boru hattının incelenmesi ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulduğu" belirtilerek, "federal bütçe kanunu hükümlerinin uygulanmasına bağlı kalınacağı" vurgulandı.



Irak Federal Petrol Bakanlığı ise, IKBY'de üretilen petrolün Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, ihracatın "bütçe kanunu ve yapılan değişikliklere uygun olarak, Irak'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC) belirlenen üretim tavanı çerçevesinde" gerçekleştirileceği ifade edildi.



ABD'NİN IRAK YÖNRETİMİNİ UYARDIĞI İDDİASI



Irak basınında ABD'nin IKBY petrolünün ihracatının en kısa sürede yeniden başlatılması konusunda Irak yönetimini uyardığı, aksi takdirde ABD'nin Irak'a ağır yaptırımlar uygulayabileceği iddia edildi.



Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün Bağdat'ta IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı görüşmede, IKBY'de faaliyet gösteren petrol şirketlerinin üretim ve ihracata hızla başlaması gerektiğini vurguladı.



IRAK'TAN CEYHAN LİMANI'NA PETROL AKIŞI 25 MART 2023'TE DURMUŞTU



IKBY, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı üzerinden Mayıs 2014'te Türkiye'ye ilk kez petrol satmış, Bağdat yönetimi Ankara'nın Irak hükümetinin rızası olmadan Irak topraklarından petrol aldığını iddia ederek, konuyu Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2023'te Bağdat'ın IKBY topraklarından çıkarılan petrol ve doğal gaz üzerinde yetkisi olduğuna hükmetmişti. Tahkim Mahkemesi'nin, IKBY'nin petrol ihracatını yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.