Nasrallah'ın cenaze töreninde İsrail jetlerinden alçak uçuş
İsrail savaş uçakları, 27 Eylül 2023'te İsrail hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki cenaze töreni sırasında şehrin semalarında alçak uçuş yaptı.
İsrail jetleri 27 Eylül ve 3 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen yüksek katılımlı cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu.
İsrail savaş uçakları, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi Kamil Şamun Stadyumu'na getirildikten sonra ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.
İsrail uçaklarının geçişinin ardından cenaze törenine katılanlar, "İsrail'e ölüm" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi.
Cenaze töreni sırasında İsrail insansız hava araçlarının da Beyrut semalarında uçtuğu aktarılmıştı.
KATZ: BİR MESAJ VERİYORUZ
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da savaş uçaklarının Beyrut semalarında alçak uçuş yapmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "bir mesaj verdiklerini" kaydetti.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ LÜBNAN'I VURMAYA DEVAM ETTİ
Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ve doğusunda bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki bazı bölgelere Hizbullah'a ait hedefler tespit edildiği gerekçesiyle hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Zerariye, Zibkin, Kalila, Cenneta, Deyr Kanun en-Nahr ve Marub kasabalarının çevresini hedef aldığını kaydetmişti.
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