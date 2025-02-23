Nasrallah’ın cenaze töreninde İsrail jetlerinden alçak uçuş

İsrail jetleri 27 Eylül ve 3 Ekim'de İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybeden eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen yüksek katılımlı cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak irtifada uçtu.



İsrail savaş uçakları, öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın cenazesi Kamil Şamun Stadyumu'na getirildikten sonra ve Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım konuşma yaparken olmak üzere iki defa alçak irtifada stadyumun üzerinden geçti.