Kıbrıs’ta Rumlardan yine skandal tavır! Çözüm değil çözümsüzlük için uğraşıyorlar

Türkiye ile KKTC, Kıbrıs'ta çözüm odaklı yaklaşırken; GKRY süreçleri baltalıyor (AA)

RUM KESİMİNİN AMACI FARKLI ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre geçen ekim ayında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde New York'ta gayriresmi bir yemek yedi. Tatar'ın, burada yeni sınır kapıları açılması önerisine Genel Sekreter de "iyi fikir" dedi ve çalışmalara başlandı. Tatar ve Hristodulidis 20 Ocak'ta bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. KKTC tarafı ticari ve turistik geçişlere imkan tanıyacak önerilerde bulundu. Çok yoğun olan kapılara yakın yerlerde alternatif geçişler oluşturma mantığıyla hareket etti. Rum tarafı ise toplantıya Erenköy bölgesinden açılacak güneyden güneye bir koridor önerisiyle geldi. Rum tarafı, askeri bölgeden bir transit geçiş talep etti. Bu durum, GKRY'nin askeri bölgeyi delme niyetini gözler önüne serdi. Türk tarafı, bu halde KKTC ve GKRY arasında kapı açılmış olmayacağından ve bu geçişin konuşulan planın felsefesine aykırı olması nedeniyle öneriyi kesin bir dille reddetti.

SÜRECİ YOKUŞA SÜRÜYORLAR

Rum tarafı bu toplantıda ayrıca kapı açılması ve geçişle alakalı olmayan birtakım başka teklifleri dile getirdi. Hatta tüm önerilerinin kabul edilmemesi halinde, hiçbir konunun masada olmayacağını belirterek, kapı açılması dahil herhangi bir konuda Türk tarafı ile uzlaşmayacağını gösterdi.