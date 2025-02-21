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Kıbrıs'ta Rumlardan yine skandal tavır! Çözüm değil çözümsüzlük için uğraşıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.02.2025 12:15 Güncelleme: 21.02.2025 12:20
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Kıbrıs’ta Rumlardan yine skandal tavır! Çözüm değil çözümsüzlük için uğraşıyorlar

Ankara ve Lefkoşa yönetimi Kıbrıs'ta çözüm odaklı tutumlarına devam ederken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ise halklar arasında iletişimi artıracak ve çözüme katkı sunacak projelere karşı duruyor. Mart ayı ortasında Cenevre'de Kıbrıs konulu bir konferans yapılması planlanırken, bu toplantı öncesi KKTC ile GKRY arasında yeni bir kapı açılmasına yönelik görüşmelerde Rum kesimi durumu bağlamından çıkararak kuzey ile güney arasında bir kapı yerine güneyden güneye bir koridor talep etti. KKTC ise bu öneriyi reddetti.

Kıbrıs'ta çözüm için yol arayan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne rağmen GKRY süreci baltalamaya devam ediyor. Çözüm için daha önce reddettiği "federasyon" modelini öneren GKRY'nin uzlaşması son derece kolay olan bu hususta dahi işi yokuşa sürmesi bu modelin Rum tarafıyla hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını gösterdi. Mart toplantısı öncesi yaşanan bu durum, Rum kesiminin anlaşmaya niyeti olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu durum, GKRY'nin Kıbrıs konusunun geneline yaklaşımının yansıması olarak değerlendirildi.

Türkiye ile KKTC, Kıbrıs'ta çözüm odaklı yaklaşırken; GKRY süreçleri baltalıyor (AA)Türkiye ile KKTC, Kıbrıs'ta çözüm odaklı yaklaşırken; GKRY süreçleri baltalıyor (AA)

RUM KESİMİNİN AMACI FARKLI ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre geçen ekim ayında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde New York'ta gayriresmi bir yemek yedi. Tatar'ın, burada yeni sınır kapıları açılması önerisine Genel Sekreter de "iyi fikir" dedi ve çalışmalara başlandı. Tatar ve Hristodulidis 20 Ocak'ta bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. KKTC tarafı ticari ve turistik geçişlere imkan tanıyacak önerilerde bulundu. Çok yoğun olan kapılara yakın yerlerde alternatif geçişler oluşturma mantığıyla hareket etti. Rum tarafı ise toplantıya Erenköy bölgesinden açılacak güneyden güneye bir koridor önerisiyle geldi. Rum tarafı, askeri bölgeden bir transit geçiş talep etti. Bu durum, GKRY'nin askeri bölgeyi delme niyetini gözler önüne serdi. Türk tarafı, bu halde KKTC ve GKRY arasında kapı açılmış olmayacağından ve bu geçişin konuşulan planın felsefesine aykırı olması nedeniyle öneriyi kesin bir dille reddetti.

SÜRECİ YOKUŞA SÜRÜYORLAR
Rum tarafı bu toplantıda ayrıca kapı açılması ve geçişle alakalı olmayan birtakım başka teklifleri dile getirdi. Hatta tüm önerilerinin kabul edilmemesi halinde, hiçbir konunun masada olmayacağını belirterek, kapı açılması dahil herhangi bir konuda Türk tarafı ile uzlaşmayacağını gösterdi.

Mart ayı içerisinde Kıbrıs için bir konferans yapılması planlanıyor (AA)Mart ayı içerisinde Kıbrıs için bir konferans yapılması planlanıyor (AA)

GEÇİŞE DE KARŞILAR
Kıbrıs adasında 2000'li yılların başından bu yana süren "geçiş kapısı" Kıbrıslı Türkler için, kuzeyle güneyin aralarında temas edebilecekleri, gidip gelebilecekleri, halklar arası iletişime imkan tanıyan bir yöntem olarak görülürken, Rum tarafı bakımından da kuzeyin ayrı bir yer olduğunu kabul etmek zorunda olduğu için bir rahatsızlık kaynağı oluyor. Adada halihazırda 9 Kapı var. Yaz aylarında özellikle Metehan kapısında büyük yoğunluk oluyor. Kuzeyde mal ve hizmetlerin daha ucuz ya da kaliteli olması sebebiyle GKRY, Avrupa Birliği'nden gelen turistler ve kendi vatandaşlarının Kuzeye geçişini istemiyor. Bu durumu kendisi açısından gelir kaybı, KKTC'ye ilave gelir olarak görüyor. Öte yandan KKTC'ye geçiş olduğunda, yayılan "işgal altında" algısı yıkılıyor.

MART'TA KIBRIS KONFERANSI
Mart ayında yapılacak Kıbrıs konulu toplantının geçmiş konferanslardan "bir müzakere konferansı olmaması" özelliğiyle ayrıştığı bilgisine ulaşıldı. İki taraf sorunun çözümü için nereye gidilebileceğiyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunacak.

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Kıbrıs’ta Rumlardan yine skandal tavır! Çözüm değil çözümsüzlük için uğraşıyorlar Kıbrıs’ta Rumlardan yine skandal tavır! Çözüm değil çözümsüzlük için uğraşıyorlar Kıbrıs’ta Rumlardan yine skandal tavır! Çözüm değil çözümsüzlük için uğraşıyorlar
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