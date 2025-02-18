Soykırım yandaşı BBC'ye "boyalı" protesto! Bina kırmızıya boyandı

Filistin destekçisi aktivistler, Gazze yayın politikasını protesto için BBC binasını kırmızıya boyadı

BİNAYI KIRMIZIYA BOYADILAR

Portland Place'te yer alan BBC'nin binasının dış cephesine Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızı boya atan aktivistler, binanın camlarını da kırdı. Grup, yaptığı yazılı açıklamada, BBC'nin Gazze'deki olayları olduğundan farklı yansıttığını ve İsrail'in savaş suçlarını hafifleterek aktardığını bildirdi.

"İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARINI HAFİFE ALIYOR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen grubun sözcüsü de "BBC'nin yanlı haberleri bir gazetecilik hatası değil, hayatları etkileyen bir mesele. İsrail'in savaş suçlarını aklayan BBC, Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Böylelikle "Palestine Action" aktivistleri, BBC genel merkezini ikinci kez hedef almış oldu.