ABD’de sel felaketi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi

CNN'in haberine göre, biri West Virginia'da 11'i ise Kentucky'de olmak üzere 12 kişi meydana gelen seller sebebiyle yaşamını yitirirken, Georgia eyaletinde ise bir kişi fırtınalardan dolayı oluşan rüzgarlarda bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu öldü.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, seller sebebiyle birçok kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, meydana gelen sellerde 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

ABD'de hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde seller yaşanmıştı.

Yağış, rüzgar ve seller nedeniyle New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.