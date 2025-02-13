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Fransa'nın Grenoble kentindeki barda el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.02.2025 01:41 Güncelleme: 13.02.2025 01:42
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Fransa’nın Grenoble kentindeki barda el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Fransa'nın Grenoble kentinde barda meydana gelen patlamada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Le Dauphine Libere gazetesinin haberine göre, Grenoble'un Village-Olympique Mahallesi'ndeki barda patlama yaşandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerine, vali ve savcılık yetkililerinin de gelmesi bekleniyor.

Patlamanın, bara atılan el bombasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Fransa’nın Grenoble kentindeki barda el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

BFMTV kanalı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

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Fransa’nın Grenoble kentindeki barda el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var Fransa’nın Grenoble kentindeki barda el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var Fransa’nın Grenoble kentindeki barda el bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var
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