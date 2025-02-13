ABD düzensiz göçmenler için harcanan masrafları geri aldı!

Noem, X hesabından yaptığı paylaşımda, "FEMA derin devlet aktivistlerinin NYC göçmen otellerine tek taraflı olarak verdiği ödemenin tamamını geri aldım." ifadesine yer verdi.

Manhattan adasının merkezi ve turistik bir bölgesinde bulunan Roosevelt Oteli'ni düzensiz göçmenlere tahsis etmesi ve otel masraflarını üstlendiği için FEMA'yı eleştiren Noem, "Sözlerimi unutmayın: Amerikan halkının çıkarlarına ve güvenliğine aykırı tek bir kuruş bile harcanmayacak." diye ekledi.

Noem ayrıca, FEMA'nın finanse ettiği Roosevelt Oteli'nin, Venezuelalı "Tren de Aragua çetesinin üssü olarak hizmet verdiğini" ve 2024'te ABD'ye yasa dışı yollardan giren Venezuelalı bir göçmen tarafından öldürülen 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisi "Laken Riley'nin katiline ev sahipliği yaptığını" belirtti.

Duyuru, salı günü dört FEMA çalışanının "fahiş" ödemeleri yetkilendirdikleri için işten çıkarılmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ocak ayında, "hırsızlık, soygun, kolluk kuvvetlerine saldırı ve ölüme veya ciddi bedensel yaralanmaya neden olan herhangi bir suçla suçlanan" düzensiz göçmenlerin gözaltına alınmasını zorunlu kılan bir yasayı imzalamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olan ABD'li milyarder Elon Musk, 10 Şubat tarihli X paylaşımında, "DOGE ekibi, FEMA'nın düzensiz göçmenlerin konaklaması için New York'taki lüks otellere geçen hafta 59 milyon dolar gönderdiğini tespit etti." ifadesini kullanmıştı.