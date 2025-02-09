Suriye Kızılayı 10 ilde kan bağışı kampanyası başlattı

Suriye Kızılayının 10 ilde eş zamanlı yürüttüğü kampanya, kan stoklarının artırılmasını ve acil kana ihtiyaç duyan hastalara destek sağlanmasını amaçlıyor.

Şubat sonuna kadar sürecek kampanyada 14 bin bağışçıya ulaşma hedefleniyor.

Suriye Kızılayı Medya ve İletişim Koordinatörü Dina Seleme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talasemi, lösemi hastaları, cerrahi operasyon bekleyen hastalar ve kazazedeler için acil kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Seleme, "Ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların da bağış yapmasını kolaylaştırıyoruz. Umarız toplumun her kesimi bu kampanyaya destek verir ve kan eksikliği sorununu birlikte aşarız." dedi.

"17'DEN FAZLA KAN BAĞIŞINDA BULUNDUM"

Kampanyaya destek veren bağışçılardan ismini vermek istemeyen Rifai, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde insanlara yardım etmenin en iyi yolu kan bağışında bulunmak." diye konuştu.

Rifai, hastaların kana ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 17'den fazla kez kan bağışında bulundum ve vatanımın çocuklarına destek olabildiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.