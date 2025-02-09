Ekvador’da halk sandık başında

Ekvador'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için yerel saatle 07.00 itibarıyla sandık başına gitti. Başkanlık yarışında 16 aday bulunurken, mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ve solcu aday Luisa Gonzalez seçim yarışının favorileri olarak gösteriliyor.

Seçim yarışını kazanmak için adayların geçerli oyların yüzde 50'sini alması ya da en az yüzde 40 alarak en yakın rakibine 10 puan fark atması gerekiyor. Söz konusu şartların sağlanmaması halinde seçimin galibi 13 Nisan'da düzenlenecek olan ikinci turda belirlenecek.

Yerel saatle 17.00'de sona erecek oy verme işleminde 65 yaş üstü kişiler oy kullanamıyor.