Kuzey Kore lideri uyardı: Dünya savaşı tehlikesi giderek artıyor | "ABD ve Batı Ukrayna'yı kasıtlı olarak kışkırtıyor"

ʺABD ve Batı Ukrayna'yı kasıtlı olarak kışkırtıyorʺ | Fotoğraf: X

"UKRAYNA SAVAŞINI KIŞKIRTMALARINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

ABD'nin tek kutuplu bir dünya ve hegemonya kurma hırsıyla halüsinasyon gördüğünü ve küresel barış ve istikrarı bozduğunu ifade eden Kim, "ABD ve Batı'nın gerçekleştirilemeyecek bir hayalden yola çıkarak Rusya'ya zarar verme amacıyla savaşı kışkırtmasından ciddi endişe duyuyorum" diye konuştu. Kuzey Kore'nin uluslararası adaleti inkar eden ve küresel barış ve güvenliği bozan her türlü eyleme karşı çıkmayı sürdüreceğinin altını çizen Kim, "İmzaladığımız kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ruhuna uygun olarak, Rusya'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı davasına her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.