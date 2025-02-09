Kuzey Kore lideri uyardı: Dünya savaşı tehlikesi giderek artıyor | "ABD ve Batı Ukrayna'yı kasıtlı olarak kışkırtıyor"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD ve Batı'nın Ukrayna savaşını kasıtlı olarak kışkırttığını belirtti. Kim Jong-Un, 'Rusya'nın haklı davasına her zaman destek vereceğiz' ifadelerini kullandı. Dünyadaki küresel ve jeopolitik çatışmalara da değinen Kim, 'ABD'nin dünyanın farklı yerlerinde çıkardığı jeopolitik krizler yeni bir dünya savaşının çıkma tehlikesini daha da artırmakta' uyarısı yaptı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Kore Halk Ordusu'nun 77. kuruluş yıl dönümü kapsamında Savunma Bakanlığı'na tebrik ziyaretinde bulundu.
Yaptığı konuşmada üst düzey askerlere hitap eden Kim, her türlü güvenlik durumuyla başa çıkmak için savaş yeteneklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD'YE TEPKİ
ABD'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer araçlar konuşlandırması ve ABD-Japonya-Güney Kore ittifakının bölgesel çatışma riskine davetiye çıkardığını söyleyen Kim, "Ülkemiz gereksiz gerginlikleri istemese de, yeni bir savaşın çıkmasını önleme ve Kore Yarımadası'nda barış ve güvenliği sağlama arzusuyla sürdürülebilir karşı tedbirler alacağız" şeklinde konuştu.
YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI RİSKİ KONUSUNDA UYARDI
Dünyadaki küresel ve jeopolitik çatışmalara da değinen Kim, "Gazze Şeridi ve Suriye'yi de içeren Orta Doğu krizi ve Ukrayna sorununun, bu yıl da uluslararası güvenlik ortamının ana ekseninde kalması bekleniyor" yorumunu yaptı. "ABD'nin dünyanın farklı yerlerinde çıkardığı jeopolitik krizler yeni bir dünya savaşının çıkma tehlikesini daha da artırmakta" uyarısında bulunan Kim, "3 yıldır süren Ukrayna savaşını kışkırtan ABD'nin savaş makinesi, sahne arkasında çatışmaların merkezinde duruyor" dedi.
"UKRAYNA SAVAŞINI KIŞKIRTMALARINDAN ENDİŞE DUYUYORUM"
ABD'nin tek kutuplu bir dünya ve hegemonya kurma hırsıyla halüsinasyon gördüğünü ve küresel barış ve istikrarı bozduğunu ifade eden Kim, "ABD ve Batı'nın gerçekleştirilemeyecek bir hayalden yola çıkarak Rusya'ya zarar verme amacıyla savaşı kışkırtmasından ciddi endişe duyuyorum" diye konuştu. Kuzey Kore'nin uluslararası adaleti inkar eden ve küresel barış ve güvenliği bozan her türlü eyleme karşı çıkmayı sürdüreceğinin altını çizen Kim, "İmzaladığımız kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ruhuna uygun olarak, Rusya'nın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik haklı davasına her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.
KİM, NÜKLEER GÜÇTEN VAZGEÇMEYECEKLERİNİ YİNELEDİ
ABD'nin dünyadaki anlaşmazlıkların ve kanlı trajedilerin arkasında olduğunu belirten Kim, bu gerçeğin Kuzey Kore'nin güçlü savunma yetenekleri inşa etme politikasının haklılığını ortaya koyduğunu ifade etti. "Kuzey Kore silahlı kuvvetleri, ülkeyi, anayasasını, devleti ve halkı savunma görevine her zaman sadık kalmalıdır" diyen Kim, nükleer güç de dahil tüm caydırıcılık yeteneklerini geliştirmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
KUZEY KORE, RUSYA'YA ASKER GÖNDERMİŞTİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Birçok alanda karşılıklı iş birliğini öngören anlaşmanın "taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içerdiğini" açıklayan Putin, "Rusya imzalanan bu anlaşma uyarınca Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermişti.
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