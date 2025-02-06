Trump'ın skandal Gazze planına Hamas'tan "acil" çağrı! "Arap Zirvesi toplansın"

Hamas yetkilisi Hazem Kassem, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk" dedi.

ARAP ZİRVESİ'NE ACİL ÇAĞRI

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönelik açıklamaları sonrası acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulundu.

"İŞGAL NİYETİNİN AÇIK BEYANI"

Hamas yetkilisi Hazem Kassem, Trump'ın Gazze Şeridi' hakkındaki açıklamalarının "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Trump'ın Gazze'nin kontrolünü ABD'nin almasına dair sözleri, bölgeyi işgal etme niyetinin açık bir beyanıdır. Gazze, Filistin halkına aittir ve buradan ayrılmayacaklar. Yerinden etme projesine karşı koymak için acil bir Arap Zirvesi toplanması çağrısında bulunduk" dedi.