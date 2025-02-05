Basketbol maçında tepki çeken ırkçılık! Hakaret etti

İtalya'nın Rimini kentinde oynanan genç kızlar basketbol ligi müsabakası sırasında tribünde bulunan bir kadının, genç oyuncuya ırkçı hakarette bulunduğu belirtildi.

17 YAŞINDAKİ SPORCUYA IRKÇILIK!

Ulusal basında çıkan haberlere göre, 19 yaş altı gençler basketbol liginde Happy Basket Rimini ile Nuovo Virtus Cesena takımları arasında oynanan müsabaka sırasında, rakip takım taraftarı olduğu belirtilen bir kadın, ev sahibi Rimini takımının 17 yaşındaki siyahi oyuncusuna ırkçı hakarette bulundu.

TRİBÜNLERDEN HAKARET ETTİ

Basına yansıyan görüntülerde, ırkçı söyleme maruz kalan oyuncunun, sinirlenerek tribüne yöneldiği ancak araya etraftakilerin girdiği görüldü. Olayla ilgili haberlerde, hakarete maruz kalan basketbolcunun sahayı terk edip, tribüne çıkması nedeniyle oyundan diskalifiye edildiği belirtilirken, kulübü Happy Basket Rimini yönetiminin ise ırkçı söylemde bulunan kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Konuk Nuovo Virtus Cesena kulübü de olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı söylemde bulunan kişinin kulüp üyesi olmadığını belirterek, "Spor ortamımızda yeri olmayan ve olmaması gereken ırkçı ve ayrımcı davranışları kesin bir dille kınıyoruz. Olanlar için hiçbir mazeretimiz yok, ancak bunun bir 'kişisel inisiyatif' olduğunu tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"IRKÇILIK HALEN VAR"

Sosyal medyada yayılan görüntüler, pek çok kullanıcının da tepkisini çekti.

İtalya'da daha önce kendisi de farklı vesilelerle ırkçılığa maruz kalan olimpiyat altın madalyalı milli voleybolcu Paola Egonu, 2 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında "Irkçılık halen var" demişti. Egonu, Şubat 2023'te de "İtalya ırkçı bir ülke ama herkes ırkçı ya da kötü değil. Ama bana 'ırkçılık var mı' diye sorarsanız buna yanıtım 'evet' olur." ifadelerini kullanmıştı.