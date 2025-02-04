Trump "İran'a maksimum" baskı için imzayı attı!

ABD Başkanı Trump, "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı. Ayrıca Trump, İsrail'in işgal saldırıları düzenlediği Filistinlilere ilişkin "Gazze'yi terk etmekten başka alternatifleri yok." dedi.

İRAN'A YENİ POLİTİKA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

"MAKSİMUM BASKI" GELİYOR

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.