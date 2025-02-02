ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AP)

BİBİ KÖŞEYE FENA SIKIŞTI

The Times'ın aktardığına göre Trump, Netanyahu'dan Gazze ateşkesinin ilk aşamasından uzun vadeli bir şiddet durdurma aşamasına geçmesini ve Suudi Arabistan ile stratejik bir anlaşmaya ve İran'ın nükleer programının kontrol altına alınmasına giden yolu açmasını istiyor.

Ancak Bibi'nin önceliği, Hamas'ın Gazze'de zafer kazanmasını engellerken iktidarda kalmak ve aşırı sağ koalisyon ortaklarını yanında tutmak. The Times'a göre birçok kişi, Trump'a ateşkes konusunda istediğini verirse bunları nasıl yapabileceğini sorguluyor.

İKİLİNİN ARASI NASIL? "TRUMP DA ÇOĞU İSRAİLLİ GİBİ..."

Bütün bunlar bizi Salı günü görüşecek olan iki adam arasındaki kişisel ilişkiye geri getiriyor. Netanyahu'nun, Trump'ı 2020 ABD başkanlık seçimlerinin galibi olarak tebrik ederek kızdırdığı bildiriliyor, oysa Bibi kendince sonuçları protesto etmeye çalışıyordu.

Ayrıca, İsrail halkının çoğu gibi Trump'ın da Hamas'ın 7 Ekim saldırısını görememesinden başbakanı sorumlu tuttuğu söyleniyor.