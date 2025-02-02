Bibi köşeye fena sıkıştı! İngiliz gazete duyurdu: Trump'la barışmazsa...
ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere bugün Washington'a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Trump'la Oval Ofis'te ilk görüşme yapacak olan Bibi'nin başkanla arasının limoni olduğunu ileri süren gazete, ikilinin birbirinden hoşlanmadığına dikkat çekti. The Times, 'Barışmazlarsa...' diyerek Trump'ın Netanyahu'yu 'harcayabileceğini' söyledi. Peki masaya kim hangi avantajla oturacak? İşte Bibi'nin ziyaretinin perde arkası...
Filstin direniş örgütü Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyo'nun ardından İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'ne karşı soykırım başlatmıştı. ABD başkanlık seçimleri esnasında dünyadaki savaşları bitireceğini taahhüt eden Trump'ın 471 gün süren soykırımın ardından Netanyahu hükümetine ateşkes baskısı kurduğu öne sürülüyordu.
Gazze'de ateşkes, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Tel Aviv'i ziyaret etmesinden sonra başkanlık yemini töreninden bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.
İsrail kabinesinde ateşkese karşıtlığıyla bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve anlaşma nedeniyle görevinden istifa eden eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Bibi'yi hükmeti devirmekle tehdit ederken İzeddin El Kassam Tugayları'nın Gazze'deki nüfuzu da esir takasları esnasında gözler önüne serildi.
Gazze'de Hamas'ı bitirmek, İsrail'in kuzey sınırlarını "güvence altına almak" ve bütün esirleri canlı olarak ailelerine teslim etmek gibi verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen Binyamin Netanyahu, köşeye sıkışmış durumda.
Gazze'deki ateşkesi ve esir takasının ikinci aşamasını görüşmek için bugün Washington'a doğru yola çıkan Bibi'nin salı günü Başkan Trump'la Oval Masa'da görüşmesi bekleniyor.
"BİRBİRLERİNDEN HOŞLANMIYORLAR VE BİRBİRLERİNE GÜVENMİYORLAR"
Trump ve Bibi'nin görüşmesi öncesi İngiltere merkezli The Times gazetesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Trump ve Bibi'nin arasının pek de iyi olmadığını öne süren gazete, ilişkilerinin samimi olmadığını öne sürdü.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 24 yıllık kariyerinin büyük bölümünde Orta Doğu barış süreci üzerinde çalışan ve şu anda Carnegie Endowment for International Peace'de çalışan Aaron David Miller, gazeteye verdiği demeçte "Trump ve Netanyahu birbirlerinden hoşlanmıyor ve birbirlerine güvenmiyorlar, ancak birbirlerine gerçekten ihtiyaçları var." dedi.
BİBİ KÖŞEYE FENA SIKIŞTI
The Times'ın aktardığına göre Trump, Netanyahu'dan Gazze ateşkesinin ilk aşamasından uzun vadeli bir şiddet durdurma aşamasına geçmesini ve Suudi Arabistan ile stratejik bir anlaşmaya ve İran'ın nükleer programının kontrol altına alınmasına giden yolu açmasını istiyor.
Ancak Bibi'nin önceliği, Hamas'ın Gazze'de zafer kazanmasını engellerken iktidarda kalmak ve aşırı sağ koalisyon ortaklarını yanında tutmak. The Times'a göre birçok kişi, Trump'a ateşkes konusunda istediğini verirse bunları nasıl yapabileceğini sorguluyor.
İKİLİNİN ARASI NASIL? "TRUMP DA ÇOĞU İSRAİLLİ GİBİ..."
Bütün bunlar bizi Salı günü görüşecek olan iki adam arasındaki kişisel ilişkiye geri getiriyor. Netanyahu'nun, Trump'ı 2020 ABD başkanlık seçimlerinin galibi olarak tebrik ederek kızdırdığı bildiriliyor, oysa Bibi kendince sonuçları protesto etmeye çalışıyordu.
Ayrıca, İsrail halkının çoğu gibi Trump'ın da Hamas'ın 7 Ekim saldırısını görememesinden başbakanı sorumlu tuttuğu söyleniyor.
"TRUMP NETANYAHU'YU HARCANABİLİR OLARAK GÖRECEKTİR"
The Times'a göre Trump, ateşkesi sağlamlaştırmak için çabalarken ve Suudi Arabistan ve İran ile atılımlar aramaya yönelirken Netanyahu'yu "harcanabilir olarak görecek."
Hamas ile şartları iyileştirmeye çalışırken ve daha iyi bir şey umuduyla Biden başkanlığını beklerken siyasi meseleyi erteleyen İsrail başbakanına gelince, Trump'ın askerlerini çekerek Gazze'de ilerlemesi yönündeki emrine direnmek artık zor olacak.
HALK ATEŞKESE DEVAM DERKEN HÜKÜMETİ TUTAN AŞIRI SAĞCILAR SOYKIRIMA DEVAM DİYOR
Anketler, İsraillilerin ezici bir çoğunlukla ateşkesin ikinci aşamasına geçmek istediğini gösteriyor, ancak iktidar koalisyonunda yedi sandalyesi olan aşırı sağcı bir partinin lideri olan maliye bakanı Bezalel Smotrich buna karşı çıktı.
Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi'nden Nomi Bar-Yaacov, İngiliz gazeteye verdiği röportajda "İsrail ateşkesin ikinci aşamasına geçerse Smotrich hükümetten ayrılacak, çünkü İsrail savaşın sonuna bağlı kalmak zorunda ve Smotrich bunu yapmayacak." açıklamasında bulundu.
GAZZE'YE TEHCİR PLANI: ABD ARAP MÜTTEFİKLERİNİ TEST EDİYOR
Trump'ın Gazze'nin 2,2 milyonluk nüfusunun çoğunun komşu ülkelere tehcir etmeyi öne sürdüğü skandal planına da değinen The Times, Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini test ettiğini iddia etti.
Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları cumartesi günü Kahire'de bir araya gelerek Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'dan çıkarılmasına yönelik her türlü plana karşı olduklarını açıklamıştı.