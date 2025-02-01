Gazze için müjde! Refah Sınır Kapısı açıldı
Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle 8 ay kapalı kaldıktan sonra yaralıların tahliyesi için açıldı. 50 hasta ve yaralı Filistinli çocuk tedavi için bugün Gazze'nin Refah sınır kapısından Mısır'a geçmeye başladı.
50 hasta ve yaralı Filistinli çocuk tedavi için bugün Gazze'nin Refah sınır kapısından Mısır'a geçmeye başladı.
Refah sınır kapısının yeniden açılması, İsrail ve Hamas'ın bu ayın başlarında vardığı ateşkes anlaşmasını destekleyen önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. İsrail, Hamas'ın Gazze'deki yaşayan son kadın esirleri serbest bırakmasının ardından sınır kapısını yeniden açmayı kabul etti.
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