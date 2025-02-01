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Gazze için müjde! Refah Sınır Kapısı açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 14:25 Güncelleme: 01.02.2025 15:01
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Gazze için müjde! Refah Sınır Kapısı açıldı

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle 8 ay kapalı kaldıktan sonra yaralıların tahliyesi için açıldı. 50 hasta ve yaralı Filistinli çocuk tedavi için bugün Gazze'nin Refah sınır kapısından Mısır'a geçmeye başladı.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle 8 ay kapalı kaldıktan sonra yaralıların tahliyesi için açıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

50 hasta ve yaralı Filistinli çocuk tedavi için bugün Gazze'nin Refah sınır kapısından Mısır'a geçmeye başladı.

Refah sınır kapısının yeniden açılması, İsrail ve Hamas'ın bu ayın başlarında vardığı ateşkes anlaşmasını destekleyen önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. İsrail, Hamas'ın Gazze'deki yaşayan son kadın esirleri serbest bırakmasının ardından sınır kapısını yeniden açmayı kabul etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Mısır televizyonu, Kızılhaç'a ait bir ambulansın geçiş kapısına yanaştığını ve birkaç çocuğun sedyelerle çıkarılarak Mısır tarafındaki ambulanslara nakledildiğini gösterdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Ayrıntılar geliyor...

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Gazze için müjde! Refah Sınır Kapısı açıldı Gazze için müjde! Refah Sınır Kapısı açıldı Gazze için müjde! Refah Sınır Kapısı açıldı
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