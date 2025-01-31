AB’den Rusya’ya yeni yaptırım paketi

Avrupa Birliği Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16'ncı yaptırım paketinin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. AB Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16'ncı yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi. O'Sullivan açıklamasında, "Avrupa Birliği'nin, Kazakistan'ın Rusya Federasyonu ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etme ve herhangi bir şekilde engel olma niyeti yok. Biz burada, AB ve G7 ülkelerinde üretilen ve yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Kazakistan üzerinden Rusya'ya ihracatından bahsediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistanlı yetkililerle yaptığımız iş birliğinden memnunuz." dedi.

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