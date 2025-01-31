AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi
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AB'nin Ukrayna ile 2 yılı aşkın süredir savaşta olan Rusya'ya yeni yaptırım paketi uygulayacağı öğrenildi. Yapılan açıklamada, Kazakistanlı yetkililere de işbirliği için teşekkür edildi.
Avrupa Birliği Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16'ncı yaptırım paketinin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. AB Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O'Sullivan, Rusya'ya karşı 16'ncı yaptırım paketini hazırladıklarını bildirdi. O'Sullivan açıklamasında, "Avrupa Birliği'nin, Kazakistan'ın Rusya Federasyonu ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etme ve herhangi bir şekilde engel olma niyeti yok. Biz burada, AB ve G7 ülkelerinde üretilen ve yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Kazakistan üzerinden Rusya'ya ihracatından bahsediyoruz. Bu doğrultuda Kazakistanlı yetkililerle yaptığımız iş birliğinden memnunuz." dedi.