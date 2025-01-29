Trump yönetiminden Mısır’a yeni teklif: Hamas’a karşı birlikte savaşmalıyız

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati (Arşiv)

Bunun geçici mi yoksa uzun vadeli bir çözüm mü olduğu sorulduğunda Trump, "Her ikisi de olabilir." açıklamasında bulunmuştu.

SAVAŞ SUÇLUSU BİBİ'YE KARŞI DİLSİZ ŞEYTAN OLDU: HAMAS HESAP VERMELİ

Dışişleri Bakanlığı Salı günkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Rubio ayrıca Hamas'ın hesap vermesinin önemini vurguladı." dedi ve açıklama şöyle devam etti: