Trump yönetiminden Mısır'a yeni teklif: Hamas'a karşı birlikte savaşmalıyız
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır ya da Ürdün'e tehcir etme söyleminin ardından yönetimden Kahire'ye yeni bir teklif daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile görüştü. Rubio Abdullati'ye Filistin direniş örgütü Hamas'a karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti, 'Hamas'ın Gazze'yi tekrar yönetmesini durdurmak için işbirliği yapmalıyız.' dedi.
Siyonmizmin medya ayağı The Jerusalem Post'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı'na, Hamas'ın bir daha asla Gazze'yi yönetememesini sağlamanın önemli olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'nın bu çağrısı, Trump'ın Mısır ve Ürdün'ün daha fazla Filistinli alması gerektiği yönündeki önerisinin ardından geldi.
Ürdün ve Mısır, Trump'ın Gazze'den Filistinlileri kabul etmeleri gerektiği yönündeki söylemlerini reddetmişti.
Bunun geçici mi yoksa uzun vadeli bir çözüm mü olduğu sorulduğunda Trump, "Her ikisi de olabilir." açıklamasında bulunmuştu.
SAVAŞ SUÇLUSU BİBİ'YE KARŞI DİLSİZ ŞEYTAN OLDU: HAMAS HESAP VERMELİ
Dışişleri Bakanlığı Salı günkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Rubio ayrıca Hamas'ın hesap vermesinin önemini vurguladı." dedi ve açıklama şöyle devam etti:
"Bakan, Hamas'ın bir daha asla Gazze'yi yönetememesini veya İsrail'i tehdit edememesini sağlamak için çatışma sonrası planlamayı ilerletmek amacıyla yakın iş birliğinin önemini yineledi."
ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Rubio, bir gün önce Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüşmüş, ABD'nin telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da Trump'ın Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına yer verilmemişti.
İSRAİL'İN SOYKIRIMINDA 50 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 37'si enkaz altından çıkarılan 48 Filistinlinin cansız bedenleri hastaneye nakledildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Esnek çalışma modeli hangi sektörleri kapsayacak? Mesai saatleri kısalacak mı?
- Ebeveynler dikkat! Okuldan gelen çocuğunuza bunları yapmayın
- Kediler neden ağlarken size dik dik bakar? Meğer sebebi buymuş
- Pegasus 11 Euro kampanyası 2025 | Yurt dışı ucuz uçak bileti kampanyası başladı! Bosna-Hersek, İtalya, Ürgüp...
- Egzersiz yapmadan kalori yakmanın bilimsel yöntemleri
- 2025 MSB PERSONEL TEMİN son durum | Uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı bitti mi, ne zaman sona eriyor?
- Bolu'daki faciadan kıl payı kurtuldular! Kahraman baba konuştu
- 2025’in zengin adayları: Finansal güç kazanacak 3 burç
- Verimliliğinizi artıracak 7 beyin hilesi: Daha akıllı ve hızlı çalışmanın sırrı
- AGS 2025 ne zaman? MEB Akademi Giriş Sınavı hangi tarihte gerçekleşecek? İşte konu dağılımı...
- Hayalleri gerçeğe dönüştüren burçlar! Onların içgüdülerine hayran kalacaksınız
- BİLSEM sonuçları 2025 | MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?