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Trump yönetiminden Mısır'a yeni teklif: Hamas'a karşı birlikte savaşmalıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 09:36 Güncelleme: 29.01.2025 09:51
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Trump yönetiminden Mısır’a yeni teklif: Hamas’a karşı birlikte savaşmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri Mısır ya da Ürdün'e tehcir etme söyleminin ardından yönetimden Kahire'ye yeni bir teklif daha geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile görüştü. Rubio Abdullati'ye Filistin direniş örgütü Hamas'a karşı birlikte hareket etmeyi teklif etti, 'Hamas'ın Gazze'yi tekrar yönetmesini durdurmak için işbirliği yapmalıyız.' dedi.

Siyonmizmin medya ayağı The Jerusalem Post'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır Dışişleri Bakanı'na, Hamas'ın bir daha asla Gazze'yi yönetememesini sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu çağrısı, Trump'ın Mısır ve Ürdün'ün daha fazla Filistinli alması gerektiği yönündeki önerisinin ardından geldi.

Ürdün ve Mısır, Trump'ın Gazze'den Filistinlileri kabul etmeleri gerektiği yönündeki söylemlerini reddetmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati (Arşiv)Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdullati (Arşiv)

Bunun geçici mi yoksa uzun vadeli bir çözüm mü olduğu sorulduğunda Trump, "Her ikisi de olabilir." açıklamasında bulunmuştu.

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Dışişleri Bakanlığı Salı günkü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Rubio ayrıca Hamas'ın hesap vermesinin önemini vurguladı." dedi ve açıklama şöyle devam etti:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AP)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AP)

"Bakan, Hamas'ın bir daha asla Gazze'yi yönetememesini veya İsrail'i tehdit edememesini sağlamak için çatışma sonrası planlamayı ilerletmek amacıyla yakın iş birliğinin önemini yineledi."

ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rubio, bir gün önce Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüşmüş, ABD'nin telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada da Trump'ın Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına yer verilmemişti.

İSRAİL'İN SOYKIRIMINDA 50 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 37'si enkaz altından çıkarılan 48 Filistinlinin cansız bedenleri hastaneye nakledildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkese varıldığı güne kadar düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 354'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 563'e yükseldi.

Trump Gazze söylemini yinelediTrump Gazze söylemini yineledi

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Trump yönetiminden Mısır’a yeni teklif: Hamas’a karşı birlikte savaşmalıyız Trump yönetiminden Mısır’a yeni teklif: Hamas’a karşı birlikte savaşmalıyız Trump yönetiminden Mısır’a yeni teklif: Hamas’a karşı birlikte savaşmalıyız
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