Suudi Prens Selman’dan Trump’a milyar dolarlık hoş geldin hediyesi: Benzeri görülmemiş bir refah!

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), Veliaht Prens'in Çarşamba günü Amerikan Başkanı Trump ile bir tebrik telefonu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump'ın 2016-2020 yılları arasında yürüttüğü başkanlık görevinde de iyi ilişkilere sahip olduğu Prens Salman, yeni başkana hoş geldin hediyesi tahhüt etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Başkan Donald Trump'a, ülkesinin önümüzdeki dört yıl içinde ABD ile yatırımlarını ve ticaretini 600 milyar dolara, hatta uygun fırsatlar doğarsa daha da yüksek seviyelere çıkarmaya hazır olduğunu belirtti.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR REFAH"

Prens Bin Salman, telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın yeni yönetiminin öngördüğü reformlarla birlikte ortaya çıkacak olan ortaklık ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.

Bu fırsatların, "benzeri görülmemiş bir ekonomik refah" sağlayabileceği vurgulandı. SPA, görüşme hakkında daha fazla detay sunmadı ve hangi reformların gündeme geldiğine dair bilgi verilmedi.