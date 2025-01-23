Suudi Prens Selman'dan Trump'a milyar dolarlık hoş geldin hediyesi: Benzeri görülmemiş bir refah!
Suudi Devlet haber ajansı SPA, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a 600 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdiğini duyurdu. Bu hediyenin ardından Trump'ın ilk ziyaretini 2017 yılında olduğu gibi yeniden Suudi Arabistan'a yapması bekleniyor.
ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), Veliaht Prens'in Çarşamba günü Amerikan Başkanı Trump ile bir tebrik telefonu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Trump'ın 2016-2020 yılları arasında yürüttüğü başkanlık görevinde de iyi ilişkilere sahip olduğu Prens Salman, yeni başkana hoş geldin hediyesi tahhüt etti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Başkan Donald Trump'a, ülkesinin önümüzdeki dört yıl içinde ABD ile yatırımlarını ve ticaretini 600 milyar dolara, hatta uygun fırsatlar doğarsa daha da yüksek seviyelere çıkarmaya hazır olduğunu belirtti.
"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR REFAH"
Prens Bin Salman, telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın yeni yönetiminin öngördüğü reformlarla birlikte ortaya çıkacak olan ortaklık ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye istekli olduğunu ifade etti.
Bu fırsatların, "benzeri görülmemiş bir ekonomik refah" sağlayabileceği vurgulandı. SPA, görüşme hakkında daha fazla detay sunmadı ve hangi reformların gündeme geldiğine dair bilgi verilmedi.
ORTA DOĞU'DA BARIŞ VE İSTİKRAR...
Trump ile Bin Salman arasında, Trump'ın başkanlık görevine başladığı günden bu yana devam eden yakın ilişki çerçevesinde, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadele konularında Suudi Arabistan ve ABD arasındaki işbirliği de görüşüldü.
Beyaz Saray, gelen yorum talebine hemen yanıt vermedi.
2017'DE İLK ZİYARETİNİ SUUDİ ARABİSTAN'A YAPMIŞTI
Veliaht Prens'in bu hamlesi, Trump'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin güvence altına alınmasına katkı sağlayabilir. Trump, 2017'de başkanlık görevine başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.
Trump, bu hafta başında Suudi Arabistan'ın ABD mallarını, silahlar dahil olmak üzere, satın almak için büyük bir yatırım yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
TRUMP'TAN SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMASI
Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın 450 milyar veya 500 milyar dolar değerinde ABD malı almak istemesi halinde tekrar Suudi Arabistan'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyacağını belirtti.
600 milyar dolarlık teklif, bu miktarı rahatlıkla aşacaktır.
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